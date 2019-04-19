Упал и ударился головой: почему Павловский в очередной раз не появился в суде

Никто не знает, почему подозреваемый по делу об убийстве Екатерины Гандзюк Игорь Павловский уже в третий раз не прибывает в суд. Хотя его в суд должны были бы доставить работники Службы безопасности Украины, ведь именно в их следственном изоляторе Павловского должны содержать.

Где Игорь Павловский и почему его не было в суде

Шевченковский районный суд Киева официально обратился с запросом в СБУ, чтобы выяснить, где же сейчас находится Игорь Павловский. Но ответа не получил, как сообщило издание The Insider.

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В пятницу, 19 апреля, Павловского третий раз не доставили в суд, который должен рассмотреть ходатайство адвоката об изменении меры пресечения. К слову, защита просит отпустить подозреваемого – только под личное обязательство (не выезжать из города и появляться на судебные заседания).

Судья Елена Мелешак отметила, что Игорь Павловский содержится в следственном изоляторе СБУ. Но почему его не доставляют на заседание суда – судья не знает. Зато адвокат Максим Болдин заявил, что его подзащитный – в больнице. Мол, туда его забрала "скорая" еще 17 апреля.

По состоянию здоровья он фактически не может передвигаться. 17 апреля он упал и ударился головой. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга,

– сказал Болдин.

Но адвокат не знает, где физически находится Павловский – в каком именно медучреждении. По словам Болдина, он также написал обращение в СБУ (а именно к администрации изолятора временного содержания Службы), чтобы ему сообщили о местонахождении Павловского.

Коротко об убийстве Гандзюк и вероятной причастности Павловского

31 июля в Херсоне Гандзюк облили серной кислотой, в результате чего женщина получила значительные ожоги тела. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Правоохранители расследуют это дело как "закончено умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

Коллеги и знакомые Екатерины Гандзюк, которые объединились в Facebook-сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?", еще 5 ноября писали: Игорь Павловский по прозвищу "Собака" является посредником между исполнителями нападения на активистку и заказчиком.

Павловский до 6 ноября был помощником народного депутата Николая Паламарчука из фракции "Блок Петра Порошенко". Ранее был помощником народного депутата от "Партии регионов" Юрия Самойленко. Активисты связывают Павловского и с депутатом-регионалом Алексеем Журавко, которого замечали в аннексированном Россией Крыму и на оккупированной территории Донбасса.

7 ноября Игорь Павловский выступил и опроверг свою причастность к преступлению. Но, по информации ГПУ, Павловского задержали 10 ноября. А в понедельник, 12 ноября, суд его арестовал с подозрением в организации умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью по заказу.

С тех пор и по сей день продолжается следствие, Игорь Павловский содержится в следственном изоляторе СБУ, суды продолжали меру пресечения. Пока 18 апреля 2019 года дело Павловского внезапно переквалифицировали с "организации" на "покрытие" преступления, подтвердил прокурор по делу.