Упала прямо с дверей: змея залезла в дачный дом в Днепропетровской области

В селе Сурско-Михайловка, что на Днепропетровщине, змея залезла на территорию дачного дома. Пресмыкающееся упало прямо с входной двери.

Фото змеи опубликовал Сергей Леонидович. По его словам, происшествие произошло в доме его брата.

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"Может со второго этажа выползла, может с дерева рядом... Услышали, как что-то упало, оглянулись, а это змейка", – рассказал Сергей.



Змея залезла в жилой дом / Фото с фейсбук-страницы Сергея Леонидовича

Змея вела себя спокойно. В комментариях под фото отметили, что это, вероятно, медянка.

Медянка - неядовитая змея, длиной 600 – 700 миллиметров, хотя иногда может быть и больше. Чаще всего встречается в западных регионах Украины. Занесена в третье издание Красной книги Украины.

Очевидцам удалось отнести змею к реке.

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Как избежать укуса змеи

Особенно надо быть осторожным на природе, прежде всего собирая ягоды или грибы.

Прихватите с собой палку, чтобы раздвигать заросли, листья и обследовать ущелья, чтобы ненароком не попасть на пресмыкающееся.

Надевайте надежную обувь и надевайте широкие штаны, заправив их в ботинки так, чтобы образовался напуск.

Если змея будет кусать, то она сможет прокусить только ткань, а не кожу.



Что делать, если укусила змея / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала