Упала и разбила голову на рынке: в Харькове трагически умерла пожилая женщина

Это произошло на одном из рынков Харькова. Умерла женщина, у которой было 40 лет преподавательского стажа. Тело не забирали в течение нескольких часов.

Об этом сообщили очевидцы, которые пытались спасти пострадавшую. Трагедия произошла утром примерно в 9:45.

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Почему женщина упала

Очевидцы предположили, что у 66-летней потерпевшей произошел сердечный приступ. Это аргументировали тем, что она сначала оперлась на стену и сильно пошатнулась.

В момент падения потерпевшая получила открытую травму головы. Поэтому рядом почти сразу образовалась лужа крови. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь.

Мы ее перевернули на бок, чтобы она не захлебнулась. Она жива была, дышала, дергалась. Пошел дождь, поэтому мы оторвали сточную трубу, накрыли пленкой и держали зонтики, чтобы женщина не захлебнулась водой,

– рассказала женщина, которая была рядом.

Скорая ехала слишком долго

Примерно в 10:10 скорой еще не было. Тогда один из свидетелей выскочили на дорогу, чтобы поймать скорую. Но это было безрезультатно.

Женщина хрипела и глубоко вздохнула. Затем выдохнула и все поняли, что она умерла.

Фельдшер пришел через 4 минуты после этого. Поэтому он смог только зафиксировать смерть. Людям медик сказал, что спасти пострадавшую было невозможно, поскольку она покрылась "трупными пятнами".

По состоянию на 14:26 тело еще лежало на рынке накрытое пленкой. Это объяснили тем, что ее может забрать только определенный автомобиль, который лишь 1 в области. Затем на место происшествия пришли родственники умершей.

Тело женщины, которая умерла после падения на рынке в Харькове: видео телеграм-канала "Веха"