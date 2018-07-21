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Упала головой вниз на охваченную пламенем сцену: талант-шоу в США едва не завершилось трагически

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"Америка ищет таланты" едва не завершилось трагедией
"Америка ищет таланты" едва не завершилось трагедией / Скриншот из видео

На популярном телешоу "Америка ищет таланты" (America's Got Talent) произошел беспрецедентный случай. Дело в том, что выступление семейной пары акробатов едва не завершился трагедией, поскольку мужчина не сумел удержать женщину на высоте и она сорвавшись, упала на пылающую сцену

Соответствующее видео появилось на официальном Youtube-канале программы.

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На кадрах, в частности, видно, как мужчина с завязанными глазами, находясь на высоте, должен был выполнить сложные акробатические элементы со своей женой над открытым огнем, но в итоге последняя сорвалась и упала на охваченную пламенем сцену, поскольку партнер не смог ее вслепую поймать за ноги. К счастью, все обошлось, и акробатка не получила никаких повреждений. А после захотела выполнить трюк снова, но члены жюри категорически ей это запретили.

Заметим, что падение изрядно шокировало как членов жюри, так и зрителей в зале. К слову, среди гостей шоу присутствовал и двухлетний сын акробатов вместе с бабушкой.

Вышеупомянутые акробаты – супруги Нильсен из штата Юта: Тайс и Мэри. Несмотря на досадное падение, они все же сумели пройти в следующий этап.

Акробатка сорвала с высоты в огонь на американском шоу: видео

Напомним, ранее в "Америка ищет таланты" принимала участие и украинская команда, которая своим номером The Escape также сумела не только поразить судей, но и получить четыре "да", что означает проход в следующий раунд.

Теги: Новости США LifeStyle Новости культуры Медиа
Источник: 24 канал
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