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Телеканал новостей 24 Новости Космос

Упала и взорвалась сразу после старта: в Японии неудачно запустили ракету – видео

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В Японии ракета упала сразу после старта
В Японии ракета упала сразу после старта / Кадр из видео

Японская частная компания Interstellar Technologies провела тестовый запуск суборбитальной ракеты MOMO-2, который вышел неудачным.

Через несколько секунд после старта у ракеты вышел из строя двигатель. Она пролетела всего несколько метров и упала на стартовый комплекс, после чего взорвалась, пишет местное издание The Japan Times.

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Впервые испытание ракеты проходило почти год назад – в июле 2017 года.

В компании успели заверить, что ни к каким жертвам неудачный запуск не привел, а стартовый комплекс получил лишь незначительные повреждения.

Interstellar Technologies в Facebook поделилась несколькими фотографиями обгоревшей ракеты, у которой охотно позируют работники компании.

Смотрите видео, как частная ракета в Японии падает сразу после старта:

Накануне компания Илона Маска SpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 9.

Теги: Техно Япония Космос
Источник: 24 Канал
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