Упали стеклянные двери детской комнаты ресторана в Одессе: пострадал 3-летний малыш

В детской комнате Одесского ресторана "Море" 26 августа упали и разбились стеклянные двери. В результате инцидента, пострадал 3-летний мальчик, поэтому туда вызвали скорую.

Впоследствии работники ресторана якобы сказали, что во всем виноват ребенок. Из-за этого они отказались оплатить услуги врачей.

Тоже в городе Малыш обжегся о памятник в центре Одессы: понадобилась скорая помощь

У малыша много порезов на теле

Малыш получил глубокие порезы на руках и много мелких порезов на теле. В публикации об инциденте отметили, что там чудом никто не умер.



Оказывают медицинскую помощь малышу, который пострадал / Фото телеграма "Новости Одесса"

Об этом происшествии сообщили в сети во второй половине дня. Также обнародовали видео из ресторана, где заметно, что там весь пол был покрыт мелкими кусками стекла.

В заведении пока никак не комментировали этот инцидент. Журналисты 24 канала пытаются связаться с работниками ресторана, чтобы узнать детали происшествия.

В одесском ресторане разбились стеклянные двери: смотрите видео телеграма "Новости Одесса"