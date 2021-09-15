Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция начала уголовное производство для расследования всех обстоятельств травмирования мальчика.

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Мальчик получил травму на школьном стадионе и попал в реанимацию

Дежурный медик сообщил правоохранителям, что на школьном стадионе в Харькове по улице Академика Павлова примерно в 18 часов 14 августа нашли ребенка без сознания. Рядом с ним лежали металлические футбольные ворота.

Пресс-секретарь полиции Харьковщины Елена Баранник уточнила, как пишет Суспільне , что эти ворота упали на ребенка.

В результате этого 6-летний мальчик получил тяжелые травмы и попал в реанимацию.

Все обстоятельства инцидента будет выяснять полиция. Пока же имеем фото, где видно, что ворота на школьном стадионе действительно не закреплены.



Ворота на школьном стадионе никоим образом не закреплены / Фото НПУ

Дело расследуют по статье о "нарушении правил безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений". Наказывают за такие нарушения в Украине строго – заключением в тюрьму от 2 до 5 лет.

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