UPark Festival 2018: расписание программы грандиозного фестиваля в Киеве

UPark Festival 2018 состоится в Киеве 25 и 26 июля на стадионе "Динамо" имени Лобановского. Кто будет выступать на фестивале и подробное расписание программы – читайте в материале.

За два дня на UPark Festival 2018 выступят лучшие музыканты Великобритании, Швеции, Исландии и Украины. С момента анонса фестиваля его сразу окрестили "фестивалем европейского уровня". Еще бы! С такими-то звездами на афише!

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UPark – это, прежде всего, музыка. Здесь свои новые альбомы и лучшие хиты представят музыканты, которых смело можно отнести к самым актуальным артистам современности, а некоторые из них даже и к культовым. Кроме музыкальных выступлений на UPark Festival вы найдете: тематические фотозоны, площадки с развлечениями, зону для отдыха и огромный фудкорт. Для этого отведен целый стадион.



UPark Festival 2018: расписание программы

Кто выступит на UPark Festival 2018

25 июля запланированы выступления:

- Gorillaz:

- Каleo:

- Tove Lo:

- YUKO.



UPark Festival 2018: расписание программы на 25 июля

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26 июля запланированы выступления:

- Massive Attack;

- Bonobo;

- Young Fathers;

- ONUKA.



UPark Festival 2018: расписание программы на 26 июля

Где купить билеты и сколько они стоят? Существуют несколько видов билетов, которые имеют определенный набор услуг.

Fan – билет предоставит вам возможность находиться в главной фестивальной зоне, но не даст доступа на трибуны. Рекомендован ярым фестивальники! Цена: на 25 июля – 1599 гривен, на 26 июля – 1598 гривен, на два дня – 2699 гривен.

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Сидячий билет – хороший выбор для тех, кто не уверен в том, что сможет танцевать весь фестивальный день. С таким билетом вы получите личное место на трибуне, но не сможете находиться в fan-зоне на поле. Впрочем, танцевать можно и сидя.



UPark Festival 2018: цены

Golden Fan – идеальное предложение. С таким билетом вы получите место на специальной трибуне, которая будет установлена рядом со сценой, и с которой будет открываться лучший обзор.

Также вы иметь доступ в отдельный сектор, с которого можно будет оценить масштаб фестиваля и доступ в fan-зону. Приятным бонусом станут отдельные бар и вход на фестивальную территорию. Цена: на 25 июля – 3500 гривен, на 26 июля – 3499 гривен, на два дня – 4700 гривен.