УПЦ Московского патриархата созывает внезапные сборы в Киеве, – СМИ

В пятницу, 28 декабря, в Киеве УПЦ Московского патриархата проведет епархиальное собрание священнослужителей в поддержку митрополита Онуфрия. Похожие собрания уже проводились во многих епархиях по всей Украине.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

24 канал сообщал, что после создания Православной церкви Украины глава УПЦ МП Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского.

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Формальное задача сборов – публичное выражение поддержки митрополиту Онуфрию (обычно этот вопрос ставится на голосование в открытом режиме), о чем позже широко сообщается в публичной плоскости.

Практика схожих собраний обусловлена процессом приходы УПЦ МП под юрисдикцию Православной церкви Украины. Особенно активно такие переходы происходят в Винницкой области, а также во Львовской и Тернопольской областях.

Однако четкий юридический механизм таких переходов до сих пор не создали, и он зависит от положений, которые будут обнародованы после 6 января – ожидаемого получения Украиной Томоса. К этому моменту переходы важны больше с декларативной позиции. В свою очередь УПЦ МП надеется "подавить" эти процессы тематической информационной кампанией.

Напомним, в течение 2 недель после объединительного Собора УПЦ МП в ПЦУ решили перейти более 20 приходов во главе со своими священниками. В интернете опубликована онлайн-карта, на которой обозначены общины, перешедшие под юрисдикцию ПСУ.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.