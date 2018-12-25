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      УПЦ МП должна признать в названии связь с РФ: там решили обратиться в Конституционный суд

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      УПЦ МП обратится в Конституционный суд из-за закона о названии
      УПЦ МП обратится в Конституционный суд из-за закона о названии / Фото из открытых источников

      Украинская православная церковь Московского патриархата будет инициировать обращение в Конституционный суд относительно закона, который обязывает ее указать в названии принадлежность к России. Там до сих пор утверждают о нарушении этим законом свободы вероисповедания и дискриминации.

      Об этом заявил председатель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов, сообщает информационно-просветительский отдел церкви.

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      Он отметил, что УПЦ МП направило обращение к президенту Петру Порошенко с просьбой применить вето к упомянутому закону, однако он таким правом не воспользовался.

      Кроме этого, так как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд, – сказал глава юридического отдела церкви.

      Бахов считает, что принятый закон "нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих" УПЦ МП.

      "Кроме этого он не соответствует Конституции Украины и нарушает международные обязательства, которые на себя взяло наше государство, отраженные в таких основополагающих документах как, Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, Конвенция о защите прав человека и основных свобод", – утверждает он.

      По словам Бахова, "любые попытки со стороны государства заставить церковь изменить свое название являются незаконными, даже если это делается путем принятия соответствующих законов, и расцениваются с точки зрения международного права, как вмешательство во внутренние дела религиозной группы".

      К слову, в Русской православной церкви заявляют, что продолжат обращаться к международным правозащитным организациям с просьбой "повлиять" на ситуацию с Украинской православной церковью Московского патриархата в Украине.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ МП Томос Единая поместная церковь Религия
      Источник: 24 Канал
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