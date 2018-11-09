УПЦ МП и Порошенко могут провести совместную встречу: известна дата

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата планируют 13 ноября встретиться с Президентом Петром Порошенко.

Об этом рассказал митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко), передает "Украинская правда".

Читайте также: Автокефалия для Украины: в УПЦ МП сделали категорическое заявление об Объединительном соборе

В распоряжении Канцелярии Киевской митрополии, которое публикует издание, речь идет о том, что 13 ноября в 14:00 в Киево-Печерской лавре должна состояться встреча епископата УПЦ МП с Порошенко.

Участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви является обязательным,

– говорится в объявлении.



Объявление о встрече епископов УПЦ МП с Петром Порошенко // "Украинская правда"

Однако митрополит Александр не смог подтвердить, будет ли на встрече руководитель УПЦ МП митрополит Онуфрий.

В Канцелярии Киевской митрополии информацию пока не прокомментировали. Так же не смогли подтвердить или опровергнуть встречу в администрации президента.

Напомним, 2 ноября Константинопольский патриархат отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви. По словам представителя Вселенского патриархата архиепископа Тельмиского Иова, с канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует.



Впоследствии, Петр Порошенко заявил, что Русская православная церковь является элементом политической системы Москвы. Поэтому и РПЦ не может находиться в Украине, а должна вернуться "домой, в Россию".

История православной церкви: смотрите видео