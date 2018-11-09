15:13
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину
      Вєсті.UA
      19:54, 8 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      УПЦ МП и Порошенко могут провести совместную встречу: известна дата

      73 Читати новину українською
      В УПЦ МП хотят встретиться с Порошенко 14 ноября
      В УПЦ МП хотят встретиться с Порошенко 14 ноября / Фото из открытых источников

      Представители Украинской православной церкви Московского патриархата планируют 13 ноября встретиться с Президентом Петром Порошенко.

      Об этом рассказал митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко), передает "Украинская правда".

      Читайте также: Автокефалия для Украины: в УПЦ МП сделали категорическое заявление об Объединительном соборе

      В распоряжении Канцелярии Киевской митрополии, которое публикует издание, речь идет о том, что 13 ноября в 14:00 в Киево-Печерской лавре должна состояться встреча епископата УПЦ МП с Порошенко.

      Участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви является обязательным,
      – говорится в объявлении.


      Объявление о встрече епископов УПЦ МП с Петром Порошенко // "Украинская правда"

      Однако митрополит Александр не смог подтвердить, будет ли на встрече руководитель УПЦ МП митрополит Онуфрий.

      В Канцелярии Киевской митрополии информацию пока не прокомментировали. Так же не смогли подтвердить или опровергнуть встречу в администрации президента.

      Напомним, 2 ноября Константинопольский патриархат отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви. По словам представителя Вселенского патриархата архиепископа Тельмиского Иова, с канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует.

      Впоследствии, Петр Порошенко заявил, что Русская православная церковь является элементом политической системы Москвы. Поэтому и РПЦ не может находиться в Украине, а должна вернуться "домой, в Россию".

      История православной церкви: смотрите видео

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Единая поместная церковь Новости Киева Религия Петр Порошенко УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Україно, повернись: мешканці "ДНР" зненавиділи "республіку"
      сегодня , 15:00 Україно, повернись: мешканці "ДНР" зненавиділи "республіку"
      Олексій Чибісов
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      7 ноября , 10:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Будівництво амбулаторій у селах: за якими схемами планують красти наші з вами гроші
      сегодня , 14:00 Будівництво амбулаторій у селах: за якими схемами планують красти наші з вами гроші
      Віталій Шабунін
      На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      сегодня , 13:05 На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      1 9016
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук