УПЦ МП попытается силой вернуть себе церковь на Закарпатье, которая перешла в ПЦУ, – священник

Священники Хустской епархии УПЦ Московского Патриархата 10 февраля планируют захватить храм св. Геогрия Победоносца в поселке Ясиня на Закарпатье. Ранее община этого храма решила перейти в состав Православной церкви Украины.

Об этом сообщил владыка Закарпатской епархии ПЦУ Варсонофий со ссылкой на слова прихожан религиозной общины.

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"Обращаюсь к правоохранителям и ко всем верующим с просьбой сохранить мир на вышеуказанном приходе и обеспечить право общины на свободный переход под другую церковную юрисдикцию –в этом случае к Закарпатскюу епархию УПЦ (ПЦУ)", – призвал владыка Варсонофий.

3 февраля Варсонофий сообщал, что в поселке Ясиня священники Хустской епархии УПЦ МП передали общине ключи от храма и освободили его. Но перед этим священник УПЦ МП вступил в конфликт с местным приходом, который решил приобщиться к ПЦУ. Священник отказывался от перехода и вместе с благочинным от Хустской епархии оскорблял прихожан и не хотел покидать храм.

На сегодня под юрисдикцию ПЦУ перешли более 150 приходских храмов. К ПЦУ хотят присоединиться, покинув УПЦ МП, еще около 200 религиозных общин.

Каковы правила перехода общины в ПЦУ?

Согласно закону, за переход в другую церковь должны проголосовать не менее 2/3 членов общины; решение общины надо зарегистрировать в уставе о переходе; все имущество общины после перехода остается с ней; часть общины, которая не согласна с решением, может зарегистрировать отдельную религиозную общину.