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      УПЦ МП попытается силой вернуть себе церковь на Закарпатье, которая перешла в ПЦУ, – священник

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      Владыка Варсонофий предупредил, что УПЦ МП попытается вернуть себе храм ПЦУ на Закарпатье
      Владыка Варсонофий предупредил, что УПЦ МП попытается вернуть себе храм ПЦУ на Закарпатье / Коллаж 24 канал

      Священники Хустской епархии УПЦ Московского Патриархата 10 февраля планируют захватить храм св. Геогрия Победоносца в поселке Ясиня на Закарпатье. Ранее община этого храма решила перейти в состав Православной церкви Украины.

      Об этом сообщил владыка Закарпатской епархии ПЦУ Варсонофий со ссылкой на слова прихожан религиозной общины.

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      "Обращаюсь к правоохранителям и ко всем верующим с просьбой сохранить мир на вышеуказанном приходе и обеспечить право общины на свободный переход под другую церковную юрисдикцию –в этом случае к Закарпатскюу епархию УПЦ (ПЦУ)", – призвал владыка Варсонофий.

      3 февраля Варсонофий сообщал, что в поселке Ясиня священники Хустской епархии УПЦ МП передали общине ключи от храма и освободили его. Но перед этим священник УПЦ МП вступил в конфликт с местным приходом, который решил приобщиться к ПЦУ. Священник отказывался от перехода и вместе с благочинным от Хустской епархии оскорблял прихожан и не хотел покидать храм.

      На сегодня под юрисдикцию ПЦУ перешли более 150 приходских храмов. К ПЦУ хотят присоединиться, покинув УПЦ МП, еще около 200 религиозных общин.

      Каковы правила перехода общины в ПЦУ?
      Согласно закону, за переход в другую церковь должны проголосовать не менее 2/3 членов общины; решение общины надо зарегистрировать в уставе о переходе; все имущество общины после перехода остается с ней; часть общины, которая не согласна с решением, может зарегистрировать отдельную религиозную общину.

      blog_ava
      Месть Москвы: оккупационная власть хочет закрыть главный храм ПЦУ в Крыму
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      Теги: Новости Украины Полиция Религия Новости Закарпатья УПЦ МП Православная церковь Украины
      Источник: 24 канал
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