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УПЦ МП просит столичных чиновников не допустить проведения Марша равенства

75 Читати новину українською
Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий
Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий / news.church.ua

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Киевский Онуфрий призвал столичных чиновников не допустить проведения Марша равенства, который должен состояться в Киеве 17 июня.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте митрополита. 

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"В очередной раз наша Церковь подчеркивает, что проведение подобных мероприятий – это публичная и откровенная пропаганда греха, в частности половых извращений. Это может нанести непоправимый вред чистым сердцам и душам наших детей и, более того – навлечь гнев Божий на Украинскую землю, на которой и без того уже несколько лет подряд проливается невинная кровь украинцев. Священное Писание решительно осуждает содомский грех и любые другие противоестественные отклонения", – говорится в обращении митрополита.

Митрополит Онуфрий обратился к власти не допустить проведения в Киеве марша представителей ЛГБТ-сообществ, так как нельзя "пропагандировать греховные извращения".

Мы уважаем мировоззрения и интересы других людей. Однако они не должны пропагандировать греховные извращения. Недопустимо уравнивать грех с дарованной Богом свободой. А поэтому, чувствуя ответственность перед Богом и людьми, беспокоясь о современном и будущем поколении, обращаемся к вам, уважаемые чиновники, с просьбой не допустить проведения в столице нашего Государства – г. Киеве, марша представителей ЛГБТ-сообществ
– добавляет Онуфрий.

Напомним, 17 июня в центре Киева пройдет Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества "Киевпрайд-2018". Из соображений безопасности детали мероприятия пока не разглашаются.

Прошлогодний Киевпрайд-2017 отметился семью нападениями, в результате которых пострадали 10 человек и двое правоохранителей. В марше приняли участие 2,5 тысячи человек.

Теги: ЛГБТ религия УПЦ МП Новости Киева
Источник: 24 Канал
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