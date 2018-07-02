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УПЭ: Парк цистерн Украины требует проведения капитально-восстановительных ремонтов

22 Читати новину українською
Парк цистерн
Парк цистерн / ru.slovoidilo.ua

Практически весь имеющийся в Украине парк цистерн для перевозки серной кислоты требует проведения капитально-восстановительных ремонтов.

Об этом говорится в информационно-аналитических материалах, подготовленных ГП "Укрпромвнешэкспертиза" для специального расследования относительно импорта серной кислоты и олеума, проведенного Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) при Министерстве экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

"С учетом возраста (год постройки) практически весь имеющийся в Украине парк цистерн для перевозки серной кислоты требует проведения капитально-восстановительных ремонтов. Суммарная стоимость их проведения может составить 183,6 млн грн или около $7 млн", – говорится в документе.

По информации УПЭ, общий парк цистерн для перевозки кислоты в Украине по состоянию на июнь 2018 года составляет 272 единицы. Большая часть цистерн (180 ед. или 66,2%) построена до 1990 года и имеет возраст более 27 лет. Треть цистерн построена в 1991-1993 гг. и имеет возраст более 25 лет.

При этом, как отмечает УПЭ, в соответствии с "Положением о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных к использованию на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении", принятого на 47-м заседании Совета по железнодорожному транспорту 23 ноября 2007 года нормативный срок эксплуатации цистерн для перевозки серной кислоты составляет 18 лет.

"Серная кислота относится к группе опасных грузов (класс 8 "Коррозионные (едкие) вещества"), что обусловливает особый режим ее перевозки. Правила перевозки опасных грузов регулируются Законом Украины "О перевозке опасных грузов" и "Правилами перевозки опасных грузов". Перевозят серную кислоту в специализированных железнодорожных цистернах. Согласно вышеуказанным закону и правилам, допускается использование и эксплуатация только технически исправных цистерн. Запрещается подавать под погрузку серной кислоты цистерны без технического осмотра и документально подтвержденной технической пригодности к перевозке", – констатируется в документах УПЭ.

Теги: Законодательство металургия
Источник: 24 Канал
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