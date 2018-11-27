УПЛ находится лишь на 22 месте в мире по размеру годовой зарплаты футболистов

Украинская Премьер-лига занимает 22 место в мире по средней зарплате футболистов первых команд.

Среднестатистический игрок клуба УПЛ в год зарабатывает 191 238 евро, пишет "Команда №1" ссылаясь на рейтинг Sporting Intelligence.

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Такая зарплата, по информации источника, сравнима с шотландской (21-е место, 199 тысяч евро) и греческой лигами (23-е место, 156,5 тысяч евро).

Лидером рейтинга осталась английская Премьер-лига. Там футболист в среднем за год зарабатывает 3,38 млн евро. Меньше всего платят в чемпионате Сан-Марино. Здесь футболисты в среднем получают в год 2,5 тысячи евро.

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