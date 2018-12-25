УПЛ назвала лучшие составы "Динамо" и "Шахтера" в 2018 году: фото
На официальном сайте УПЛ появились наиболее оптимальные стартовые составы "Шахтера" и "Динамо" на основе стартовых 18 туров чемпионата Украины.
Напомним, что по итогам первой половины сезона 2018/19 года "Шахтер" идет на первом месте в турнирной таблице УПЛ (45 очков), "Динамо" – второе (38 очков).
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Вот так выглядят лучшие 11 футболистов в составе "Шахтера":
Лучшие 11 игроков в составе "Динамо:
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Источник: 24 Канал
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