УПЛ определила лучшего игрока 7-го тура
Украинская Премьер-лига определила лучшего футболиста из всех, которые приняли участие в матчах 7-го тура Чемпионата УПЛ.
По итогам голосования победу одержал нападающий "Карпат" Марьян Швед, который в матче с "Динамо" сделал дубль.
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За игрока проголосовали все специалисты из экспертного совета, а именно: Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Игорь Яворский, Артур Валерко, Анатолий Чанцев, Олег Венглинский, Виктор Грачев, Александр Денисов.
Напомним, что нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес стал лучшим игроком шестого тура украинской Премьер-лиги.
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Источник: 24 Канал
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