УПЛ планирует создать Лигу среди киберфутбольних клубов

Украинская Премьер-лига планирует создать киберфутбольну Лигу среди футбольных клубов. Такую идею предложили ради привлечения внимания к этому виду спорта со стороны молодого поколения.

Об этом сообщает footboom.

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Стоит отметить, что ранее президент Федерации Киберфутбола Украины заявлял, что подобная Лига может появиться уже в течение ближайших нескольких лет. Также в ближайшие годы, кроме чемпионата среди клубов, может быть создана и киберфутбольная сборная Украины, для появления которой была анонсирована специальная Академия.



Премьер-лига для привлечения зрителей на трибуны планирует организовать специальные акции и бонусные программы, детали которых на данный момент остаются неизвестными.



Киберфутбол достаточно популярный вид спорта в мире. Международная федерация футбола (FIFA) даже организовывает ежегодные соревнования по этому виду спорта – FIFA Interactive World Cup (FIWC). Стоит также отметить, что первый чемпионат по киберфутболу состоялся в 2004 году в Швейцарии.