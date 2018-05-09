Употребление алкоголя значительно ухудшает важную функцию сна, – ученые

Ученые провели исследование, как алкоголь влияет на основную функцию сна – восстановление физических и психических сил. Их выводы могут заставить пересмотреть употребление алкоголя.

Финские ученые обнаружили, что алкогольный напиток может сократить нашу жизнь, пишет Medical News Today.

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Исследование показало, что алкоголь снижает восстановительное качество сна. В частности, потребление слабого алкоголя уменьшило физиологическое восстановление, которое обычно обеспечивает сон, на 9,3%. Ученые уверяют, что даже один напиток может ухудшить качество сна.

Умеренное употребление алкоголя снижает качество сна на 24%, а высокое содержание алкоголя – почти на 40%.

Эти результаты были похожи для мужчин и женщин, а потребление алкоголя повлияло на сидящих и активных людей.

Вредные последствия алкоголя были более выраженными среди молодежи по сравнению с пожилыми людьми.

К тому же, часто во время застолья люди пьянеют от употребления спиртных напитков. Поэтому эксперты открыли секрет, как можно за считанные минуты протрезветь.