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Употребление каких насекомых может улучшить пищеварение

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Употребление каких насекомых может улучшить пищеварение
Употребление каких насекомых может улучшить пищеварение / chefgourmetllc.com

Ученые из США выяснили, что небольшая порция сверчков в ежедневном рационе может хорошо повлиять на функционирование кишечника.

Специалисты из университета в Мэдисоне провели эксперимент, в котором приняли участие 20 человек, пишет Science Daily.

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Одна часть людей питались обычными завтраками, а в рацион другой группы добавляли 25 граммов перемолотых сверчков.

Цвіркуни покращують травлення

Сверчки улучшают пищеварение

Результаты исследования показали, что у тех людей, которые ели сверчков, улучшилось состояние кишечника. К тому же, у них снизилось количество вредного белка TNF-альфа. Большое количество этого белка приводит к появлению болезни Альцгеймера, онкологии и депрессии.

К тому же, употребление насекомых увеличило количество полезных веществ в организме.

Рацион, в котором есть сверчки, способствовал росту полезных для кишечника микроорганизмов. В частности, увеличилось количество бифидобактерий, которые входят в состав йогуртов и продуктов на основе молока.

Вживання цвіркунів збільшує корисні речовини в організмі

Употребление сверчков увеличивает полезные вещества в организме

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Теги: LifeStyle Здоровье исследования Депрессия Онкозаболевания Желудочно-кишечный тракт Лечение
Источник: 24 Канал
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