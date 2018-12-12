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      Употребление какого мяса увеличит риск сердечно-сосудистых болезней

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      Употребление какого мяса увеличит риск сердечно-сосудистых болезней
      Употребление какого мяса увеличит риск сердечно-сосудистых болезней / unsplash.com

      Ученые из Научно-исследовательского института Лернера при клинике Кливленда в США провели исследования и установили, что регулярное употребление в пищу красного мяса и печени приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

      Результаты эксперимента опубликовали в журнале European Heart Journal.

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      Ученые обнаружили, что побочный продукт кишечных бактерий ТМАО, который образуется при переваривания красного мяса или печени, повышает риск сердечных приступов и инсультов.

      В исследовании приняли участие 113 добровольцев. Одни употребляли красное мясо, другие – белое, третьи придерживались вегетарианского питания.

      via GIPHY

      У людей, чей рацион состоял из красного мяса, уровень ТМАО в крови был значительно выше, чем в двух других группах.

      В среднем уровень бактерий в крови увеличивался в 3 раза. А в отдельных случаях до десяти раз превышал аналогичные показатели по сравнению с другими видами диет.

      Регулярное употребление красного мяса не только усиливает выработку ТМАО в кишечнике, но и ослабляет аналогичный процесс в почках. А это подталкивает организм к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.

      К красному мясу относят:

      • говядину и телятину;
      • свинину;
      • овечье мясо и ягнятину;
      • козье мясо;
      • конину;
      • крольчатину;
      • мясо нутрии;
      • дичь.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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