Употребление какого мяса увеличит риск сердечно-сосудистых болезней
Ученые из Научно-исследовательского института Лернера при клинике Кливленда в США провели исследования и установили, что регулярное употребление в пищу красного мяса и печени приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Результаты эксперимента опубликовали в журнале European Heart Journal.
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Ученые обнаружили, что побочный продукт кишечных бактерий ТМАО, который образуется при переваривания красного мяса или печени, повышает риск сердечных приступов и инсультов.
В исследовании приняли участие 113 добровольцев. Одни употребляли красное мясо, другие – белое, третьи придерживались вегетарианского питания.
У людей, чей рацион состоял из красного мяса, уровень ТМАО в крови был значительно выше, чем в двух других группах.
В среднем уровень бактерий в крови увеличивался в 3 раза. А в отдельных случаях до десяти раз превышал аналогичные показатели по сравнению с другими видами диет.
Регулярное употребление красного мяса не только усиливает выработку ТМАО в кишечнике, но и ослабляет аналогичный процесс в почках. А это подталкивает организм к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.
К красному мясу относят:
• говядину и телятину;
• свинину;
• овечье мясо и ягнятину;
• козье мясо;
• конину;
• крольчатину;
• мясо нутрии;
• дичь.
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