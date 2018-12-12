Употребление какого мяса увеличит риск сердечно-сосудистых болезней

Ученые из Научно-исследовательского института Лернера при клинике Кливленда в США провели исследования и установили, что регулярное употребление в пищу красного мяса и печени приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты эксперимента опубликовали в журнале European Heart Journal.

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Ученые обнаружили, что побочный продукт кишечных бактерий ТМАО, который образуется при переваривания красного мяса или печени, повышает риск сердечных приступов и инсультов.

В исследовании приняли участие 113 добровольцев. Одни употребляли красное мясо, другие – белое, третьи придерживались вегетарианского питания.

У людей, чей рацион состоял из красного мяса, уровень ТМАО в крови был значительно выше, чем в двух других группах.

В среднем уровень бактерий в крови увеличивался в 3 раза. А в отдельных случаях до десяти раз превышал аналогичные показатели по сравнению с другими видами диет.

Регулярное употребление красного мяса не только усиливает выработку ТМАО в кишечнике, но и ослабляет аналогичный процесс в почках. А это подталкивает организм к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.

К красному мясу относят:

• говядину и телятину;

• свинину;

• овечье мясо и ягнятину;

• козье мясо;

• конину;

• крольчатину;

• мясо нутрии;

• дичь.

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