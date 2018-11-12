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      Употребление какого препарата снизит развитие сердечно-сосудистых болезней

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      Употребление какого препарата снизит развитие сердечно-сосудистых болезней
      Употребление какого препарата снизит развитие сердечно-сосудистых болезней / bodymania.pl

      Два крупных исследования подтвердили эффективность препаратов из рыбьего жира для предотвращения сердечных приступов, инсультов и других форм сердечно-сосудистых заболеваний.

      Результаты опубликованы в New England Journal of Medicine.

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      Первое исследование показывает, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями имели меньше шансов возникновения проблем с сердцем при употреблении препарата, который является очищенным вариантом компонента рыбьего жира.

      Вживання якого препарату знизить розвиток серцево-судинних хвороб
      Употребление какого препарата снизит развитие сердечно-сосудистых болезней

      В другом исследовании рыбьего жира ученые рассматривали эффект разной рецептуры жирных кислот. В исследовании участвовали 26 тысяч человек, оно длилось более пяти лет.

      Результаты показали, что люди, которые получают этот препарат, на 28% реже страдают от сердечных приступов, чем пациенты с плацебо, и на 8% менее склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

      Среди людей, которые ели меньше полутора порций рыбы в неделю, ученые отмечали снижение количества сердечных приступов во время употребления препарата. И не было снижения риска инсультов.

      Люди, що вживають омега-3 на 28% рідше страждають від серцевих нападів
      Люди, употребляющие омега-3 на 28% реже страдают от сердечных приступов

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Сердечно-сосудистые заболевания Здоровье Профилактика заболеваний Лечение
      Источник: 24 Канал
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