Два крупных исследования подтвердили эффективность препаратов из рыбьего жира для предотвращения сердечных приступов, инсультов и других форм сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты опубликованы в New England Journal of Medicine.

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Первое исследование показывает, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями имели меньше шансов возникновения проблем с сердцем при употреблении препарата, который является очищенным вариантом компонента рыбьего жира.



Употребление какого препарата снизит развитие сердечно-сосудистых болезней

В другом исследовании рыбьего жира ученые рассматривали эффект разной рецептуры жирных кислот. В исследовании участвовали 26 тысяч человек, оно длилось более пяти лет.

Результаты показали, что люди, которые получают этот препарат, на 28% реже страдают от сердечных приступов, чем пациенты с плацебо, и на 8% менее склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди людей, которые ели меньше полутора порций рыбы в неделю, ученые отмечали снижение количества сердечных приступов во время употребления препарата. И не было снижения риска инсультов.



Люди, употребляющие омега-3 на 28% реже страдают от сердечных приступов

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