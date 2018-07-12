Употребление какого растения улучшает работу кровеносных сосудов

Исследователи из Великобритании провели эксперимент и установили, что употребление малины улучшает здоровье сосудов и способствует циркуляции крови.

В исследовании приняли участие ученые из Германии и Испании, пишет Daily Mail. Всего в исследовании приняло участие 10 добровольцев.

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Часть из них пили напитки из малины, другие же пили те напитки, в которых не содержалась ягода.

У добровольцев перед употреблением, через 2 часа после потребления и через день измеряли показатели крови, они также сдавали мочу.

Подитожив, ученые пришли к выводу: у участников, употреблявших сок из малины, расширились артерии при кровоснабжении. Специалисты заявляют, если есть малину или пить приготовленные из нее напитки, это способствует снижению рисков сердечных болезней на 15%.

К слову, в рационе каждого человека обязательно должны быть свежие фрукты и овощи и кисломолочные продукты, последние могут эффективно укрепить сосуды.

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