Употребление популярного продукта увеличивает риск смерти

Американские исследователи из женской больницы Бригхэма в Бостоне установили, какой популярный продукт повышает риск преждевременной смерти.

В исследовании приняли участие почти 3 тысячи человек в возрасте от 30 до 54 лет с гипертензией (повышение артериального давления), пишет MedicalXpress.

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С помощью различных методов, в том числе анализ мочи, определялось количество потребленной соли в течение 24 часов за несколько дней. Такие данные позволили ученым определить уровень поступающей в организм соли.

Эксперимент длился на протяжении 24 лет, за это время умерли 272 человека. Ученые установили прямую связь между количеством потребляемой соли и риском смерти. Исследование показало, что при диапазоне 1200-9000 мг хлорида натрия в день самый низкий уровень потребления был самым безопасным.

Метод золотого стандарта выявил прямую линейную связь между увеличением потребления натрия и увеличением риска смерти.

К слову, врач Татьяна Аникеева предостерегла людей, которые ведут сидячий образ жизни, отказаться от употребления некоторых продуктов, чтобы уберечь сердце и улучшить свое здоровье.

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