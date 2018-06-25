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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Употребление популярного продукта увеличивает риск смерти

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Употребление большого количества соли увеличивает риск смерти
Употребление большого количества соли увеличивает риск смерти / thammyxuantruong.com

Американские исследователи из женской больницы Бригхэма в Бостоне установили, какой популярный продукт повышает риск преждевременной смерти.

В исследовании приняли участие почти 3 тысячи человек в возрасте от 30 до 54 лет с гипертензией (повышение артериального давления), пишет MedicalXpress.

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С помощью различных методов, в том числе анализ мочи, определялось количество потребленной соли в течение 24 часов за несколько дней. Такие данные позволили ученым определить уровень поступающей в организм соли.

Эксперимент длился на протяжении 24 лет, за это время умерли 272 человека. Ученые установили прямую связь между количеством потребляемой соли и риском смерти. Исследование показало, что при диапазоне 1200-9000 мг хлорида натрия в день самый низкий уровень потребления был самым безопасным.

via GIPHY

Метод золотого стандарта выявил прямую линейную связь между увеличением потребления натрия и увеличением риска смерти.

К слову, врач Татьяна Аникеева предостерегла людей, которые ведут сидячий образ жизни, отказаться от употребления некоторых продуктов, чтобы уберечь сердце и улучшить свое здоровье.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь исследования Лечение
Источник: 24 Канал
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