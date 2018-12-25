Употребление сахара может вызвать рак: выводы ученых

Употребление в пищу большого количества сахара может спровоцировать рост раковых клеток в организме человека.

К такому выводу пришла группа исследователей из Калифорнийского университета (США) сообщает Cancer Research.

Читайте также: Противогрибковое средство помогло вылечить рак

Сахар, кроме повышенного кровяного давления, ожирения, болезни печени, а также сахарного диабета, также является опасным канцерогеном, который вызывает онкологические заболевания. Это объясняется тем фактом, что раковым опухолям для роста необходимо большое количество глюкозы.

Сахар дает раковым клеткам энергию для размножения

Ученые провели эксперимент, благодаря которому удалось обнаружить, что у 50-58% животных, которые придерживались обогащенной сахаром диеты, были обнаружены злокачественные образования. Таким образом, исследователи убеждены, что чрезмерное употребление сахара может стать причиной возникновения сразу трех видов рака: матки, молочной железы и толстой кишки.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.