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      Употребление сахара может вызвать рак: выводы ученых

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      Сахар может вызвать рак
      Сахар может вызвать рак / khm.depo.ua

      Употребление в пищу большого количества сахара может спровоцировать рост раковых клеток в организме человека.

      К такому выводу пришла группа исследователей из Калифорнийского университета (США) сообщает Cancer Research.

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      Сахар, кроме повышенного кровяного давления, ожирения, болезни печени, а также сахарного диабета, также является опасным канцерогеном, который вызывает онкологические заболевания. Это объясняется тем фактом, что раковым опухолям для роста необходимо большое количество глюкозы.

      Цукор може викликати рак

      Сахар дает раковым клеткам энергию для размножения

      Ученые провели эксперимент, благодаря которому удалось обнаружить, что у 50-58% животных, которые придерживались обогащенной сахаром диеты, были обнаружены злокачественные образования. Таким образом, исследователи убеждены, что чрезмерное употребление сахара может стать причиной возникновения сразу трех видов рака: матки, молочной железы и толстой кишки.

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      Теги: Здоровое питание Лечение Здоровье Онкозаболевания Медицина
      Источник: 24 Канал
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