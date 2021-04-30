Адвокат сімей Небесної Сотні Віталій Титич заявив, що просування у справах Майдану немає. Крім того, на нього не сподіваються найближчим часом. Захист вже рік не контактує зі слідством.

Адвокат розповів, що слухання справ відкладають під різними приводами. Деякі провадження кілька років залишаються на підготовчій стадії. Також відводять суддів.

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Те, що відбувається в судовому процесі у справах Майдану, – це уповільнена шизофренія...Загальне відчуття таке, що жодних змін зовсім немає. Від моменту знищення управління спецрозслідування ГПУ Сергія Горбатюка ми не маємо реального контакту зі слідством,

– сказав Титич.

За рік стороні захисту лише вдалося визначити, які матеріали розслідування після ліквідації управління передали до ДБР.

Чи буде просування

Титич каже, що найбільшим досягненням розслідування був допит головних свідків у важливому процесі щодо розстрілу. Це відбулось навесні 2020 року і могло бути переломним моментом.

"Свідчення треба було скомпілювати та додати до матеріалів слідства. На жаль, цього не сталося. Як адвокат я можу припускати та констатувати розумову інвалідність, неспроможність виконувати функції, заради яких люди обіймають ті чи інші позиції в слідстві, прокуратурі, суді. З якою метою вони так діють? Мені самому дуже цікаво", – зазначив адвокат.

Саме тому, за словами Титича, чекати на просування в розслідуванні справ Майдану найближчим часом не варто.

Зверніть увагу! У лютому 2021 року генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що винних у розстрілі майданівців на Інститутській можуть покарати вже цього року. Справи Майдану налічують 89 кримінальних проваджень. У їхніх межах розслідують вбивство близько 100 людей.