Управление СБУ до сих пор не получило полных материалов по делу Гандзюк

Следствие Службы безопасности Украины получило материалы по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк, однако они не имеют значительной части доказательств и данных.

Об этом сообщил Insider.

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Известно, что следствие СБУ не имеет материалов проведенных по делу следственно-розыскных действий, то есть прослушки, слежки и подобных мероприятий, которые могут способствовать более быстрому разрешению дела.

Кроме того, отсутствует часть видеоматериалов, включая записи с камер наблюдения, заключения экспертов и результаты выполнения постановлений суда о доступе к трафикам соединений абонентов.

Ответ на адвокатский запрос

Отмечается, что материалы Главное следственное управление СБУ получило от Генпрокуратуры. Источники подтверждают, что перечисленных материалов у следствия по состоянию на 4 декабря 2018 года пока нет.

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?

31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, которых подозревают в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с поражением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества.



Активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

Видео: что известно об убийстве Екатерины Гандзюк