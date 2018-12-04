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      Управление СБУ до сих пор не получило полных материалов по делу Гандзюк

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      Екатерина Гандзюк
      Екатерина Гандзюк / Фото из свободных источников

      Следствие Службы безопасности Украины получило материалы по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк, однако они не имеют значительной части доказательств и данных.

      Об этом сообщил Insider.

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      Известно, что следствие СБУ не имеет материалов проведенных по делу следственно-розыскных действий, то есть прослушки, слежки и подобных мероприятий, которые могут способствовать более быстрому разрешению дела.

      Кроме того, отсутствует часть видеоматериалов, включая записи с камер наблюдения, заключения экспертов и результаты выполнения постановлений суда о доступе к трафикам соединений абонентов.

      Відповідь на адвокатський запит

      Ответ на адвокатский запрос

      Отмечается, что материалы Главное следственное управление СБУ получило от Генпрокуратуры. Источники подтверждают, что перечисленных материалов у следствия по состоянию на 4 декабря 2018 года пока нет.

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?
      31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, которых подозревают в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с поражением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества.

      Активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

      Видео: что известно об убийстве Екатерины Гандзюк

       

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Екатерина Гандзюк Расследования СБУ
      Источник: 24 Канал
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