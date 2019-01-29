Упрощение админуслуг при рождении ребенка или 9 в 1

Сегодня, чтобы оформить все необходимые услуги при рождении ребенка, новоиспеченным родителям нужно собирать документы и обращаться в несколько инстанций.

Я и сам молодой отец, поэтому прекрасно знаю, когда рождается ребенок, родителям ну совсем не до этой беготни с бумагами.

Как можно было бы упростить все эти утомляющие процедуры? Сделать 9 в 1. То есть, вместо того, чтобы собирать девять пакетов документов в различные конторы, можно было подать только один документ – справку из роддома о рождении – и оформить в том же ЦНАП, либо же онлайн – за 10 минут.

9 услуг за 10 минут:

– регистрация рождения;

– регистрация места жительства ребенка;

– назначении пособия;

– регистрация ребенка в электронной системе здравоохранения;

– выдача удостоверений родителей и ребенка многодетной семьи;

– происхождения ребенка, рожденного вне брака;

– получение гражданства;

– присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

– присвоение ребенку налогового номера.

В конце года состоялось расширенное заседание рабочей группы по выработке единых подходов к развитию административных услуг в регионах, которое проходило под руководством вице-премьера и министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. По его итогам Минюсту вместе с Минсоцполитики, Минэкономразвития, МВД, ДМС было поручено изучить лучший иностранный опыт и предоставить возможные предложения к законопроекту №6150 о государственной регистрации актов гражданского состояния и других законодательных актов. Чтобы родители одновременно с государственной регистрацией рождения ребенка могли обратиться за получением еще 8 смежных услуг. А также рассматреть возможность получения такой услуги онлайн.



Сейчас Минюст уже значительно упростил получение свидетельства о рождении ребенка. И опыт таких стран как Канада, Эстония доказывает, что предоставление других смежных услуг можно тоже значительно оптимизировать для комфорта людей.

ЦНАП – это современный центр предоставления административных услуг в Украине. Его цель – предоставление всех админуслуг по современным стандартам в одном месте быстро, качественно и доступно. Проект по созданию ЦНАП в регионах Украины реализуется совместно Минрегион, Минэкономразвития, органами местного самоуправления, ULEAD с Европой / ULEAD with Europe Офис реформы админуслуг и другими.