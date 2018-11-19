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      УПЦ МП: про тези ФСБ і гроші

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      Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло
      Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло / pravoslavye.org.ua

      Паша-Мерседес, відомий загребущий "настоятель Лаври", в інтерв'ю "Сегодня" зробив камінг-аут: випадково зізнався, що український екзархат РПЦ (котрий досі прикривався назвою УПЦ МП) – це суто політичний проект, створений для боротьби за владу і ресурси.

      Правда прорвалась у відповідь на питання про відмову об'єднуватись в єдину помісну церкву: "...Нехай наші політики об'єднаються в одну партію. Не можуть. А беруться об'єднувати церкву".

      Правда – президент, політики, як і всі християни, зрештою, досі наївно впевнені, що церква – це передусім духовне об'єднання, певною мірою культурна інституція. Вони геть не врахували стандартів контори, сформованої поголовно випускниками Вищої школи КГБ СССР: церква – це ще один орган прямого контролю громадян, ідеологічної та агітаційно-пропагандистської роботи з ними. Плюс тепер ще й контроль ресурсів: виробництв, нерухомості, землі, золота, яхт і дорогих автівок (на останньому Паша-Мерседес особливо добре розуміється).

      Коротше, Паша-Мерседес поплутав церкву з "Єдіной Россієй". Трапляється...

      Заодно "настоятель Лаври" пішов, мабуть, на рекорд у брехні – загалом сторінок 10 набрехав про РПЦ, автокефалію, Варфоломія, орендовану державну власність...

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      "Думаю, ніхто не дасть автокефалію. Поки Патріарх Варфоломій лише підтвердив, що сьогодні в Україні є одна православна церква – наша канонічна Українська Православна церква" – нагадаю, це Паша ляпнув сьогодні, коли Україна ВЖЕ має томос на автокефалію церкви. І коли Варфоломій та Іов чітко й однозначно, неодноразово повторили – жодного "московського патріархату" в Україні бути не може, це незаконно і неканонічно.

      Але Паші що з того, йому сказали озвучити власне ці тези ФСБвін і озвучує. А правда, брехня – його не цікавило і не цікавить. Це ж не мерс представницького класу, зрештою.

      Жадібність перла з Паші, як з того брандспойта протягом цілого інтерв'ю: переважна більшість – про гроші, про багатих людей, про пожертви, про золото й будівлі, про те, що "державі не належить нічого в лаврах" і знов про те, яка корисна справа – великі пожертви... Навіть питання про передачу в користування Константинопольському патріархату Андріївської церкви Паша перевів в гроші, майно і пожертви: "...Не виключаю, що греки зажадають ще Володимирський собор і Софію. Їм потрібні кошти, які вони сподіваються знайти в Україні, і парафіяни. Адже у них дуже мало прихожан. А у нас храми наповнені людьми! У свята в Трапезному храмі близько 7 тисяч прихожан, люди моляться на вулиці, оскільки навіть Трапезний не може вмістити всіх. Причащаєш паству, так рука втомлюється. Буває до 700 осіб на свята тільки я сам причащав, а ще 7-8 чаш, з яких причащають батюшки".

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      Звісно ж священики – це такі спеціальні люди, що збивають з парафіян гроші, якщо день вдалий – то великі гроші.

      І Паша дарма жалівся на свої "тяжкі труди" в храмі. 7000 парафіян "на свята" в храмі? 5500 причасть загалом? І оце на цілу Україну – зважаючи, що до Київської лаври дійсно на свята їдуть паломники? "Владика Павло" якось не помітив, що випадково здав реальний масштаб і впливовість своєї контори. До церковної агентури ФСБ українці дійсно геть не поспішають іти. Вони воліють триматись свого – своєї церкви, свого священика, своїх традицій і країни.

      Паші це добре відомо – інакше не погрожував би в телефонних розмовах притомнішому єпископату, котрий висловив і Варфоломію, і Філарету, і президенту згоду брати участь у формуванні єдиної православної церкви України. Найпевніше, далі ФСБ задіє стандартну схему проти прибічників автокефалії, котрі ризикнули піти проти Онуфрія і Кирила: напади на житло, побиття, погрози рідним, зливи компромату в ЗМІ і на "ідеологічних п'ятихвилинках з парафіянами" в "правильних храмах"... Однак на це є СБУ – і "владику Павла" вона тримає під достатньо щільним наглядом, як він сам зізнався.

      Хоча помітно непокоїть формулювання "пророцтва", котрим Паша закінчив інтерв'ю: "...Переказ свідчить, що Лавра ...підніметься в небо. І не зможе в неї увійти антихрист". Все б нічого – але ми всі пам'ятаємо дії КГБ щодо церков на чужих територіях. Що вони зробили з Успенським собором, зокрема.

      Не знаю, в кого як, а в мене словосполучення "підніметься в небо" щодо Лаври у виконанні агента ФСБ асоціюється тільки з тією ж вибухівкою, котрою вони нищили українські церкви під час останньої хвилі окупації. Представникам держави, котрі зараз власне почали перевірки на територіях орендованих УПЦ МП храмів, варто бути уважнішими і звертати увагу на незрозумілий вміст ящиків і мішків... Хтозна, що там може виявитись.

      Автор: Олексій Голобуцький

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Публикации Новости Украины Новости политики Новости Киева УПЦ МП Томос Единая поместная церковь
      Источник: Faceebook Олексія Голобуцького
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