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      "Ура Украине": в Москве под судом требуют освободить украинских моряков, есть фото

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      В Москве требуют освободить украинских моряков, есть фото
      В Москве требуют освободить украинских моряков, есть фото / Фото из открытых источников

      Одиночный пикет происходит возле здания Лефортовского суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения военнопленным украинским морякам.

      Об этом сообщает российская "Объединенная Группа Общественного Наблюдения за соблюдением конституционных свобод" на своей странице в Twitter.

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      24 канал писал, что пленных украинских военных моряков, которых российские пограничники незаконно захватили в районе Керченского пролива в Азовском море, привезли в Лефортовский суд Москвы. Там должно состояться заседание о продлении срока их ареста.

      Так, присутствующая у здания девушка держит плакат с надписью: "Освободить украинских моряков из российских тюрем!"

      Москва моряки пікет

      Пикет в поддержку украинских моряков / Источник: Twitter OgonWatch

      Также известно, что в начале заседания присутствующие родственники и другие хлопали и кричали у входа в суд: "Ура Украине".

      Напомним, в России до 25 мая продлили срок предварительного следствия по делу украинских моряков, которые были незаконно захвачены российскими военными возле Керченского пролива. Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год, однако он будет иметь формальный вид, ведь РФ уже имеет подготовленный приговор.

      Как украинские моряки оказались в русском плену?
      25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это произошло, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

      Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ Заложники
      Источник: 24 Канал
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