Позже обнародовали фото последствий непогоды в Тарутинской территориальной общине. Сообщают, что больше всего пострадали села Подгорное, Березино и Августовское.
Тоже там В Одесской области прошел сильный град с грозой: не было видно дорогу – видео
Какие разрушения сфотографировали
На фото видно несколько поваленных деревьев и много сломанных веток. Некоторые из них вырвало с корнем.
Однако шквал ветра не только валил деревья и срывал крыши, но и рвал линии электропередач. Однако пока неизвестно, остановилось ли электроснабжение в населенных пунктах.
Последствия непогоды в Одесской области / Фото телеграма "Одесса сейчас"
Непогода не отступает
5 августа ГСЧС Одесской области сообщили со ссылкой на Укргидрометцентр о том, что в области и в дальнейшем будет плохая погода. В частности, 5 – 6 августа там будут грозы, а днем местами возможны даже град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.