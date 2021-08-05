Срывал крыши и вырывал деревья: в Одесской области пронесся ураган – жуткие фото

В Болградском районе Одесской области 4 августа пронесся сильный ураган. Непогода срывала крыши с домов, а также вырывала деревья с корнями.

Позже обнародовали фото последствий непогоды в Тарутинской территориальной общине. Сообщают, что больше всего пострадали села Подгорное, Березино и Августовское.

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Какие разрушения сфотографировали

На фото видно несколько поваленных деревьев и много сломанных веток. Некоторые из них вырвало с корнем.

Однако шквал ветра не только валил деревья и срывал крыши, но и рвал линии электропередач. Однако пока неизвестно, остановилось ли электроснабжение в населенных пунктах.

Последствия непогоды в Одесской области / Фото телеграма "Одесса сейчас"

Непогода не отступает

5 августа ГСЧС Одесской области сообщили со ссылкой на Укргидрометцентр о том, что в области и в дальнейшем будет плохая погода. В частности, 5 – 6 августа там будут грозы, а днем местами возможны даже град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.