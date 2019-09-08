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      Ураган "Дориан" обрушился на побережье США: видео стихии превосходит кадры из фильмов-катастроф

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      "Дориан" разрушил Багамы и набросился на США
      "Дориан" разрушил Багамы и набросился на США / Getty Images

      Ураган "Дориан" уже унес жизни 30 человек. Разрушил север Багамских островов и побережье Флориды. Его уровень опасности снизили, однако чрезвычайное положение и эвакуацию прибрежных районов в четырех американских штатах не отменяют.

      Свидетелям удалось заснять, в каком состоянии ураган сейчас, по состоянию на 8 сентября.

      Читайте также: Смотрите потрясающие видео, как мощный ураган "Дориан" добрался до Багамских островов

      Фантастические кадры, как бурная стихия бушует на побережье США (видео телеграмма с 24 канала):

      Читайте также: Ураган "Дориан" на Багамах: погибли 30 человек, среди них дети

      А вот видео из самолета, попавшего в глаз урагана (вокруг тишина, но пилоты на самом деле в смертельной опасности):

      Смелый оператор местного "22 канала":

      Ветер погнул строительный кран, как пластилиновый:

      Смотрите также ряд видео, снятых свидетелями урагана:

      Читайте также: Ураган "Дориан" покинул Флориду и угрожает другим штатам – последние новости

      Что известно о "Дориане"?
      Это ураган 5 уровня опасности (очень опасен) в Атлантическом океане. Он разрушил севернее Багамских островов (сорвал крыши зданий, повредил линии электропередач, затопил улицы, поломал деревья и изуродовал автомобили) и уже добрался до США. Стихия угрожает более 20 миллионам людей. В трех штатах полностью (Флорида, Северная и Южная Каролина) и в 12 графствах Джорджии объявлено чрезвычайное положение.

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      Теги: Ураган Дориан Новости США Погода
      Источник: 24 канал
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