Ураган "Дориан" обрушился на побережье США: видео стихии превосходит кадры из фильмов-катастроф

Ураган "Дориан" уже унес жизни 30 человек. Разрушил север Багамских островов и побережье Флориды. Его уровень опасности снизили, однако чрезвычайное положение и эвакуацию прибрежных районов в четырех американских штатах не отменяют.

Свидетелям удалось заснять, в каком состоянии ураган сейчас, по состоянию на 8 сентября.

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Фантастические кадры, как бурная стихия бушует на побережье США (видео телеграмма с 24 канала):

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А вот видео из самолета, попавшего в глаз урагана (вокруг тишина, но пилоты на самом деле в смертельной опасности):

Смелый оператор местного "22 канала":

The storm surge and waves are crazy! This is @cbc_craig trying to bring you the best shots.

And we are trying to stay dry. It's getting dark-feels like the eye of hurricane is close @ryansnoddon

Intimidating power.#NSStorm #hurricane pic.twitter.com/uwcN1Vtzt7 — ColleenJonescbc (@cbccolleenjones) September 7, 2019

Ветер погнул строительный кран, как пластилиновый:

The bad weather is causing major damage throughout #NS, including a crane collapse in Halifax. pic.twitter.com/YxpZ5mCfPa — CBC Nova Scotia (@CBCNS) September 7, 2019

Смотрите также ряд видео, снятых свидетелями урагана:

My family lives a stone's throw from the Mersey River in Liverpool. View from the deck. #nsstorm https://t.co/KUTsXHXc8L — Brittany Wentzell (@BrittWentzell) September 7, 2019

Thought for a second this guy was going to that payloader to bring it in from the water, but he was just snapping some pics pic.twitter.com/77J8tZXHCD — Emma Davie (@cbcemma) September 7, 2019

A few storm chasers watching opposite DeWolf Park in Bedford. No one (thankfully) is standing on the wharf. But @TheodoreTugboat is handling it well #HurricaneDorian pic.twitter.com/xX2yuV3taz — Emma Davie (@cbcemma) September 7, 2019

No one is in the house here in Herring Cove & it is currently for sale. It is shaped like a boat-I'm not sure it will survive this. We are just an hour and a half into the big winds.#storm #hurricane @CBCNS pic.twitter.com/lAjx0ovsSO — ColleenJonescbc (@cbccolleenjones) September 7, 2019

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Что известно о "Дориане"?

Это ураган 5 уровня опасности (очень опасен) в Атлантическом океане. Он разрушил севернее Багамских островов (сорвал крыши зданий, повредил линии электропередач, затопил улицы, поломал деревья и изуродовал автомобили) и уже добрался до США. Стихия угрожает более 20 миллионам людей. В трех штатах полностью (Флорида, Северная и Южная Каролина) и в 12 графствах Джорджии объявлено чрезвычайное положение.