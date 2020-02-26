Ураган сильно повредил Хаджибейскую дамбу: большая часть Одессы попала под удар
24 февраля на Одессу и область обрушились шторм и ураган. А все из-за циклона "Юлия", который пришел в Украину. Вследствие непогоды размыло Хаджибейскую дамбу.
Как сообщает одесский телеканал "Первый городской", 25 февраля специалисты на Хаджибейской дамбе обнаружили две промоины: одна имеет длину почти 1 метр, а вторая – примерно десять.
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Лишнюю воду с Объездной дороги уже откачали. Правда, кто именно будет ремонтировать дамбу Хаджибейского лимана, пока неизвестно. СМИ пишут, что по сути она является "ничейной" – дамба не находится на балансе какого-либо из предприятий, также за нее не отвечают ни мэрия, ни обладминистрация.
Издание напомнило, что несколько лет назад аварийную дамбу частично отремонтировали за 42 миллионов гривен, но впоследствии в проекте обнаружили ошибки.
Как непогода повредила Хаджибейскую дамбу
По подсчетам специалистов, если дамбу прорвет, под удар могут попасть зоны от Жеваховой горы до Пересыпи, где проживает почти 30 тысяч человек. Также в зону риска попадают железная дорога и автомагистрали. В то же время потоп нарушит сообщение с жилым массивом Котовского, где проживають более 190 тысяч человек.
Кстати! Хаджибейский лиман ежегодно получает примерно 200 миллионов кубических метров воды через естественный желоб, а также до 140 кубических метров – из канализационных стоков Одессы.
Хаджибейский лиман в Одессе / Карта
К слову, 24 февраля в Одессе сильный ветер также повалил дерево на женщину – к сожалению, она погибла. Кроме того, ураган сдул часть колонны на стадионе "Черноморец". Также известно, что еще как минимум два человека получили травмы.
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