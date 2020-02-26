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      Ураган сильно повредил Хаджибейскую дамбу: большая часть Одессы попала под удар

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      В Одессе ураган сильно повредил Хаджибейскую дамбу: если ее прорвет, последствия могут быть серьезными / "Первый городской"

      24 февраля на Одессу и область обрушились шторм и ураган. А все из-за циклона "Юлия", который пришел в Украину. Вследствие непогоды размыло Хаджибейскую дамбу.

      Как сообщает одесский телеканал "Первый городской", 25 февраля специалисты на Хаджибейской дамбе обнаружили две промоины: одна имеет длину почти 1 метр, а вторая – примерно десять.

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      Лишнюю воду с Объездной дороги уже откачали. Правда, кто именно будет ремонтировать дамбу Хаджибейского лимана, пока неизвестно. СМИ пишут, что по сути она является "ничейной" – дамба не находится на балансе какого-либо из предприятий, также за нее не отвечают ни мэрия, ни обладминистрация.

      Издание напомнило, что несколько лет назад аварийную дамбу частично отремонтировали за 42 миллионов гривен, но впоследствии в проекте обнаружили ошибки.

      Как непогода повредила​ Хаджибейскую дамбу 

      По подсчетам специалистов, если дамбу прорвет, под удар могут попасть зоны от Жеваховой горы до Пересыпи, где проживает почти 30 тысяч человек. Также в зону риска попадают железная дорога и автомагистрали. В то же время потоп нарушит сообщение с жилым массивом Котовского, где проживають более 190 тысяч человек.

      Кстати! Хаджибейский лиман ежегодно получает примерно 200 миллионов кубических метров воды через естественный желоб, а также до 140 кубических метров – из канализационных стоков Одессы.

      Хаджибейский лиман в Одессе / Карта 

      К слову, 24 февраля в Одессе сильный ветер также повалил дерево на женщину – к сожалению, она погибла. Кроме того, ураган сдул часть колонны на стадионе "Черноморец". Также известно, что еще как минимум два человека получили травмы.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия Непогода в Украине Новости Одессы
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