Ураган сильно повредил Хаджибейскую дамбу: большая часть Одессы попала под удар

24 февраля на Одессу и область обрушились шторм и ураган. А все из-за циклона "Юлия", который пришел в Украину. Вследствие непогоды размыло Хаджибейскую дамбу.

Как сообщает одесский телеканал "Первый городской", 25 февраля специалисты на Хаджибейской дамбе обнаружили две промоины: одна имеет длину почти 1 метр, а вторая – примерно десять.

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Лишнюю воду с Объездной дороги уже откачали. Правда, кто именно будет ремонтировать дамбу Хаджибейского лимана, пока неизвестно. СМИ пишут, что по сути она является "ничейной" – дамба не находится на балансе какого-либо из предприятий, также за нее не отвечают ни мэрия, ни обладминистрация.

Издание напомнило, что несколько лет назад аварийную дамбу частично отремонтировали за 42 миллионов гривен, но впоследствии в проекте обнаружили ошибки.

Как непогода повредила​ Хаджибейскую дамбу

По подсчетам специалистов, если дамбу прорвет, под удар могут попасть зоны от Жеваховой горы до Пересыпи, где проживает почти 30 тысяч человек. Также в зону риска попадают железная дорога и автомагистрали. В то же время потоп нарушит сообщение с жилым массивом Котовского, где проживають более 190 тысяч человек.

Кстати! Хаджибейский лиман ежегодно получает примерно 200 миллионов кубических метров воды через естественный желоб, а также до 140 кубических метров – из канализационных стоков Одессы.

Хаджибейский лиман в Одессе / Карта

К слову, 24 февраля в Одессе сильный ветер также повалил дерево на женщину – к сожалению, она погибла. Кроме того, ураган сдул часть колонны на стадионе "Черноморец". Также известно, что еще как минимум два человека получили травмы.

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