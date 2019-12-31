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      Ураган сорвал крыши и обрывал деревья в Стамбуле: фото и видео последствий непогоды

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      Непогода в Стамбуле / gzt.com

      Накануне празднования Нового года граждан Турции и туристов, прибывших, в частности, в Стамбул, предупреждают о непогоде. Мощный ураган накануне 31 декабря уже пронесся по улицам крупнейшего города Турции, однако может ударить по нему еще раз.

      Ураган принес значительные разрушения. Из зданий ветром сорвало крыши и выбило окна. Порывистый ветер вырывал деревья с корнями. Они повредили автомобили и перекрыли дороги. Об этом информируют в муниципальной службе Стамбула.

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      Метеорологи предупреждают о продолжении непогоды и возможных угрожающих последствиях по всей стране.

      Порывы ветра силой 50-80 километров в час вызвали разрушения в городе. С двух домов слетели крыши, повреждены вывески и билборды, в результате падения деревьев повреждены автомобили. Осадки вызвали затопление в некоторых районах,
      – говорится в сообщении.

      Впрочем, ухудшение погодных условий – еще впереди: на Мраморном и Эгейском морях ожидаются сильные штормы, на востоке страны прогнозируют сильные снегопады, на юге – проливные дожди.


      Пока одну часть Турции засыпает снегом/ фото hurriyetdailynews.com

      Другую заливает дождем, а ураганный ветер сносит деревья/ фото hurriyetdailynews.com

      Сейчас из-за значительного количества снега перекрыта трасса Бурса-Анкара.

      Кроме того, в Стамбуле отменены несколько рейсов паромного сообщения. Некоторые самолеты не смогли приземлиться, были направлены в другие аэропорты.


      Непогода в Стамбуле/ фото hurriyetdailynews.com


      Шторм на морі/ фото hurriyetdailynews.com

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Погода Новости Турции
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