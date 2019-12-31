Ураган сорвал крыши и обрывал деревья в Стамбуле: фото и видео последствий непогоды

Накануне празднования Нового года граждан Турции и туристов, прибывших, в частности, в Стамбул, предупреждают о непогоде. Мощный ураган накануне 31 декабря уже пронесся по улицам крупнейшего города Турции, однако может ударить по нему еще раз.

Ураган принес значительные разрушения. Из зданий ветром сорвало крыши и выбило окна. Порывистый ветер вырывал деревья с корнями. Они повредили автомобили и перекрыли дороги. Об этом информируют в муниципальной службе Стамбула.

Смотрите также: Красное небо и рев огня: австралийцы массово бегут на побережье океана из-за лесных пожаров

Метеорологи предупреждают о продолжении непогоды и возможных угрожающих последствиях по всей стране.

Порывы ветра силой 50-80 километров в час вызвали разрушения в городе. С двух домов слетели крыши, повреждены вывески и билборды, в результате падения деревьев повреждены автомобили. Осадки вызвали затопление в некоторых районах,

– говорится в сообщении.

Впрочем, ухудшение погодных условий – еще впереди: на Мраморном и Эгейском морях ожидаются сильные штормы, на востоке страны прогнозируют сильные снегопады, на юге – проливные дожди.



Пока одну часть Турции засыпает снегом/ фото hurriyetdailynews.com

Другую заливает дождем, а ураганный ветер сносит деревья/ фото hurriyetdailynews.com

Сейчас из-за значительного количества снега перекрыта трасса Бурса-Анкара.

Кроме того, в Стамбуле отменены несколько рейсов паромного сообщения. Некоторые самолеты не смогли приземлиться, были направлены в другие аэропорты.



Непогода в Стамбуле/ фото hurriyetdailynews.com