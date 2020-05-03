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      Ураганы, засуха и резкое изменение температур в Украине: неутешительный прогноз климатологов

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      Ураганы, засуха, изменение климата в Украине: прогноз климатологов
      Украину ждут засуха и ураганы / Flickr

      Аномальные погодные условия, которые в последнее время наблюдаются в Украине никуда не исчезнут в течение следующих 10 лет. Говорится о штормовых ветрах, засухах и резких колебаниях температур.

      Такую информацию подтверждает заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова, сообщает "Обозреватель".

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      Два фактора, которые существенно влияют на изменение климата в Украине

      • Первый фактор. Над территорией Украины проходит так называемая теплая полоса. Она тянется от самого Крыма вдоль Днепра и за пределы нашей страны, до российского Архангельска.
      • Как объяснили геологи, полоса лежит на древнерусском разломе. И берет тепло она не из атмосферы, а из недр земли. Полоса привязана к месту, она устойчива, и на территории, где она проходит, будет засуха.
      • Эта полоса не пускает в Украину влажные массы, идущие с запада, с Атлантики. Вдоль нее с обеих сторон скапливаются воздушные массы с контрастными температурами, образуя фронты. И когда полоса внезапно перестает давать тепло, фронты встречаются, а на территории Украины образуются штормы.

      Этот процесс определяет наше будущее насчет климата. Территории вдоль Днепра будут высушиваться. В ближайшие 10 лет мы не сдвинемся с этой точки, улучшения не будет,
      – констатировала эксперт.

      • Второй фактор – это атмосферная циркуляция. Климатолог подчеркнула, что циркуляция сейчас становится острее, чего раньше не было.
      • Атмосферная циркуляция держит все процессы на поверхности земли. Происходят резкие перепады температур в течение одного месяца. Неделя холода, неделя тепла. Ранее перепады были более плавными, более размытыми. Вся эта неустойчивость приходит с верхних слоев атмосферы.
      • В то же время холодные зимы никуда не исчезли, они будут, но нечасто.

      Обратите внимание! В конце 2019 года большинство граждан Украины (84%) считали, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата. Противоположного мнения придерживались лишь 9% опрошенных, свидетельствует опрос Research & Branding Group. В то же время украинцы не всегда считают, что глобальное потепление – это плохо.

      Что известно об аномальной теплой зиме 2019 – 2020 годов?Зима 2019 – 2020 годов стала самой теплой в Украине за последние более 100 лет. Кроме того, погода зимой была самой сухой за последние около 50 лет. Кроме целого ряда гуманитарных рисков, такая погода может сказаться и на экономических вопросах. В частности, ситуация может сказаться на урожае, что приведет к подорожанию фруктов и овощей. 

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Водоснабжение Глобальное потепление Погода Непогода в Украине климат
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