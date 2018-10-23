Urban Talks – дружественный диалог, который объединяет города: как построить успешную страну

Очередная дискуссия из серии Urban Talks, направленная на налаживание дружеского диалога и обмен опытом между украинскими городами, состоялась в Харькове, Сумах и Полтаве. Говорили о том, зачем городам стратегия, как способствовать развитию стартапов, какой эффект дает конференц-индустрия. Своим опытом и практическими знаниями делились топ-менеджеры Львова.

Харьков – уникальный город, где каждый человек чувствует масштаб. Здесь живет много мудрых, талантливых людей. Вместе с тем власти Харькова – закрытые, охрана их усиленная, доступ к ним – ограниченный: чиновники прячутся от людей. Публичное и прозрачное управление городом – вот чего хотят харьковчане.

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Харьков имеет мощный промышленный потенциал местные производства покоряют рынки мира, но им не хватает государственной поддержки. Андрей Садовый, мэр Львова, рассказал, что 98% продукции предприятий Харькова отдаются за границу, в Украине же остается только 2%. "Это не правильно. Я – за поддержку нашего отечественного товаропроизводителя, чтобы были рабочие места, чтобы была зарплата", – отметил Садовый.



Харьков

Интеллектуальная дискуссия на площадке Urban Talks касалась вопросов государственного масштаба. В частности, студентов Харькова интересовало, как побороть коррупцию. Андрей Садовый считает, что этот вопрос может решить президент.

Из трехсот партий, которые есть в Украине, 95% обслуживают олигархов и феодалов. Если президент настроен на перемены, он и будет лидером этого процесса. И тогда все будет меняться автоматически,

– сказал мэр Львова.

В Сумах также не обошли вниманием общегосударственные проблемы. Госбюджет проедания, построение полицейского государства – такая политика центральной власти беспокоит молодежь. Андрей Садовый предлагает экономить на чиновниках: "Нам необходимо как класс ликвидировать государственные администрации, потому что пользы от них нет. Вместо областных или районных администраций должны быть небольшие офисы. Основную ставку надо делать на города".



Сумы

Общинам нужна самостоятельность, а не дирижеры из Киева. Города уже доказали, что способны реализовывать важные проекты. Сумы, например, создали центр помощи участникам боевых действий.



Полтава

Диалог с Полтавой начался с приглашения на кофе во Львов. Но так же всех украинцев Андрей Садовый призывает к путешествиям в Полтаву: "По меньшей мере раз в год надо в Полтаву приезжать. Это надо почувствовать и увидеть – атмосферу, прекрасные соборы, город Сковороды, Котляревского".



Мэр Львова Андрей Садовый

Также на Urban Talks жители Полтавы допытывались у Андрея Садового, как раскрыть туристический потенциал города по полной.

Полтава требует большее количество туристов. Полтава требует инвестиций в инфраструктуру. Надо восстановить работу аэропорта. Чтобы были новые гости, чтобы украинцы ехали сюда, и видели этот прекрасный город,

– подытожил глава Львова.

К слову, площадка для диалога Urban Talks объединила уже более 20 городов Украины.