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      Юрий Касьянов

      Уроки для Украины: опыт создания государства на примере Турции

      173
      Как создать действительно демократическое государство
      Как создать действительно демократическое государство / Еtcetera

      Есть добрые, старые европейские демократии, опирающиеся на ответственное гражданское общество с давними традициями самоуправления, где центральное правительство играет ограниченную роль. Особенно, когда нет войны или стихийного бедствия.

      Тогда классно устраивать электронное голосование по любому плевому и не очень вопросу, когда всякая кухарка напрямую управляет государством.

      А была, к примеру, Турция первой половины прошлого века. Султанат, Халифат, жуткий феодализм, средневековье, поражение в Первой мировой войне, оккупация... И тут появляется генерал Мустафа Кемаль на белом коне, и говорит: "Ребята, я тут собираюсь власть брать, чтобы европейские реформы делать. Но какие это реформы будут – я и сам не знаю. Поэтому давайте, пишите мне письма – что и как надо делать, я услышу каждого и счастье для каждого сотворю".

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      Вот так в Турции народным голосованием был ликвидирован султанат, упразднен халифат, ослаблено влияние клерикалов, основана светская республика, введено светское обучение, создан латинский алфавит, даны права женщинам, проведена радикальная реформа одежды, закрыты дервишские ордена, приняты новые уголовный и гражданский кодексы по европейскому (французскому – привет Великой Французской революции и Бонапарту) образцу, отменены титулы, введены фамилии, созданы национальные банки и национальная промышленность...

      И вот это буквальное вырывание Турции из средневекового феодально-клерикального болота сделал Ататюрк только потому, что "почув кожного". Шучу.

      Мустафа Кемаль Ататюрк был непререкаемым лидером, жестким диктатором, который реформировал Турцию по своему плану, в соответствии со своим мировоззрением. И, тем не менее, заложил основы демократии, республиканизма... История не знает примеров более радикальных реформ, проведенных за столь короткое время.

      Вы спросите, при чем тут Украина? А при том, что в годы войны, во времена падения духа и всеобщего разочарования, когда два десятка богатейших семей Украины сконцентрировали в своих руках 98% национальных богатств, когда пять олигархов под прикрытием псевдодемократических институтов и при помощи телевизора фактически управляют Украиной, когда бесконечная война так же нужна Юле, как нужна Пете, чтобы списывать на нее свою бездарность и свое воровство, ведь именно для этого "Океания всегда воевала с Остазией"... В такое тяжелое время нам нужна не электронная демократия, не писанная совместно программа кандидата в президенты, не липовые "объединения" невсамделишных политиков, а люди с характером, с силой воли, с выстраданными, выверенными идеями, с ценностями и принципами, а не с банальным желанием набить карманы.

      Короче, вы поняли к чему я клоню? Хотите реальных перемен? Желаете выдернуть Украину из постсовкового феодально-криминального болота? Готовы сами решать свою судьбу? Боритесь! Не выбирайте среди "рейтинговых кандидатов", а создавайте свой, неоспоримый рейтинг бескомпромиссной непримиримости к вранью и воровству. Стойте на своем до конца. Бейтесь за свои принципы. Выборы президента – только один из этапов борьбы. Маленькая битва в большой войне со злом и равнодушием.

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      Автор: Юрий Касьянов
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Реформы
      Источник: 24 Канал
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