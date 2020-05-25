Уровень безработицы за год вырос почти на 50%: инфографика

Ситуация с количеством безработных изменилась в 2020 году, когда в Украине ввели карантин. Количество людей, которые остались без работы, достигает более 400 тысяч.

В течение четырех лет количество безработных не было очень высоким. Сообщает 24 канал, по данным Государственного центра занятости.

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В 2017 году зарегистрировалось 374 тысяч безработных, в мае 2018 года – 326 тысяч, в 2019 году – свыше 311 тысяч человек. В течение этих лет люди массово не становились на учет.

Уже в 2020 году, после введения карантина из-за COVID-19, безработных в Украине стало 475 тысяч.

В течение февраля было зарегистрировано 373, 1 тысяч безработных, уже в марте их количество выросло почти на 3 тысячи человек. В начале апреля, когда карантин уже продолжался, то количество безработных уменьшилось до 349 тысяч. По состоянию на 1 мая 2020 года количество лиц без работы составляет 475 тысяч, что на 47% больше, чем в мае 2019 года.



Количество безработных в Украине / Инфографика 24 канала

В перерабатывающей промышленности без работы остались более 60 тысяч человек, что на 60% больше по сравнению с маем прошлого года. В сферах сельского, лесного, рыбного хозяйств – 64 тысячи, это на 25% больше.

Худшие показатели в гостинично-ресторанном бизнесе – +125% безработных и в сферах снабжения электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – + 103%.

Что касается ИТ-сферы, то с апреля до мая количество зарегистрированных безработных выросло на 60%, а специалистов операций с недвижимостью на бирже занятости – на 57%.