В Одесской области по состоянию на 29 июня уровень воды продолжает подниматься. В то же время подтопления домов пока не наблюдается.

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый рассказал о последних новостях по организации защиты от возможного наводнения. Об этом сообщает пресс-центр областной ОГА.

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Что известно о повышении уровня воды в Одесской области

Под водой может оказаться автомобильная трасса Одесса – Рени. Сейчас вода на участке этой трассы уже достигает отметки 115 сантиметров. В то же время критическая высота – 180 см.

В ГСЧС сообщили о постепенном росте уровня воды вблизи сел Яски и Троицкое.

В течение дня спасатели провели укрепление проблемного участка дамбы на расстоянии 200 метров с помощью 648 джутовых мешков с песком.

Кроме того, участок дамбы длиной 150 метров расчищен от деревьев, кустарников и сухой растительности.

Зонами риска подтоплений являются:

Овидиопольский и Белгород-Днестровский районы Одесской области, в частности Беляевка,

села Маяки и Яськи,

понтонный мост через реку Турунчук,

пункт пропуска Паланка.

Синоптики прогнозируют наводнения в Одесской области

В Одесской области прогнозируют сильные наводнения, которые идут в регион из Западной Украины. В частности, юг, то есть, украинская Бессарабия, и север области уже пострадали от непогоды.

22–24 июня больше всего пострадал Подольский район. Там река Большой Куяльник вышла из берегов, частично затопив три села: Поплавку, Качуровку и Оброчное.

Из-за ливня пострадали десятки домохозяйств, поля, людям залило огороды, погибла птица и скот.

Село Ананьев Первый в Одесской области затопило / Фото ГСЧС