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Уровень бедности среди работающих украинцев резко снизился – Минсоцполитики

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В Минсоцполитики сообщили о снижении уровня абсолютной бедности среди работающих
В Минсоцполитики сообщили о снижении уровня абсолютной бедности среди работающих / qha.com.ua

В Минсоцполитики сообщили о прошлогоднем росте реальной заработной платы и снижении уровня абсолютной бедности среди работающих. Такое улучшение ситуации, говорят в ведомстве, должно закладывать основу для будущих реформ в сфере труда.

Об этом информирует Укринформ со ссылкой на первого заместителя министра социальной политики Ольгу Крентовскую.

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Среднемесячная заработная плата штатных работников за 2016-2017 годы выросла почти на 70%. Реальная заработная плата после падения в 2014-2014 годах за 2016 год возросла на 9%, за 2017 - на 19,1%. Среди работающих уровень абсолютной бедности уменьшился на 18,5 процентных пунктов,
– рассказала заместитель министра.

Ольга Крентовская отмечает, что именно такое улучшение ситуации дает возможность закладывать основу для будущих реформ в сфере труда.

Кроме того, первый заместитель министра социальной политики отметила, что уровень использования трудового потенциала общества остается низким. Об этом свидетельствуют показатели национального дохода на душу населения.

Крентовская также добавила, что за предыдущие годы в Украине замечали негативную тенденцию уменьшения численности специалистов и квалифицированных рабочих. Также росла занятость среди представителей простейших профессий и представителей в сфере обслуживания и торговли. Именно поэтому, по мнению первого заместителя министра социальной политики, сейчас сохраняется значительная доля малоэффективных рабочих мест с низким уровнем оплаты труда.

Напомним, 14 марта Кабмин утвердил замену льгот на проезд денежными компенсациями. Монетизация льгот на проезд заработает через 2 месяца. Благодаря этому люди вместо бесплатного проезда получают деньги, которыми будут расплачиваться.

Теги: Новости Украины Деньги Министерство социальной политики
Источник: 24 Канал
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