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Уровень безработицы в Украине втрое выше экономически допустимого, – экономист

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Безработица в Украине
Безработица в Украине / slk.kh.ua

В Украине по данным Госслужбы статистики, к категории активных по состоянию на 2017 год относятся 17,85 миллиона граждан. Из них 16,2 миллиона – заняты, 1,7 миллиона или 9,5% – безработные.

Безработица считается даже полезной, когда она исчисляется в пределах 3%. Рынок труда – "живой". Кто освобождается, беременеет, умирает, достигает совершеннолетия, создавая потребность в новых рабочих местах. И эти 3% как раз и создают необходимый запас на рынке труда. Об этом в интервью 24 каналу рассказала экономист, преподаватель и исследователь экономики Национального университета "Киево-Могилянская академия" Оксана Неживенко.

У нас уровень безработицы – более чем в три раза выше. Это, конечно, скорее плохо. Гораздо больше неработающих людей, чем могло бы быть. Однако, некоторые безработные вполне могут быть занятыми неформально – торговать на Olx, продвигать бизнес на Instagram, например. Кроме того, некоторые украинцы могут быть заняты одновременно и формально, и неформально, если лицо имеет несколько работ,
– уточнила экономист.

Неживенко также отметила – уровень зарегистрированной безработицы в Государственной службе занятости традиционно низкий, между 400-450 тысяч человек, или 2,4% от экономически активного населения.

Подробнее о реалиях занятости в Украине читайте в публикации: Безработные и "нелегалы": кого больше среди украинцев

Теги: Новости Украины статистика безработица
Источник: 24 канал
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