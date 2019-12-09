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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Уровень доверия к Зеленскому: как встреча в Париже может повлиять на рейтинг президента

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      Вопрос завершения войны – один из решающих для украинцев / Официальный сайт Президента Украины

      Результаты нормандского саммита будут влиять на рейтинг Зеленского. Но, ориентируясь на общественное мнение в вопросе путей разрешения вооруженного конфликта на Донбассе, сомнительно, что Зеленский пойдет на уступки, которые бы негативно были восприняты обществом.

      Такое мнение 24 каналу высказал заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

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      В то же время, как отмечает социолог, отношение к политику формируется несколькими факторами.

      Достижение мира в меньшей степени зависит только от усилий Зеленского и в целом украинской стороны. Если это не связано с действиями Зеленского, а переводится на другую сторону, то не слишком существенно повлияет на рейтинги президента,
      – отмечает Михаил Мищенко.

      Важно! Согласно опросам КМИС, в конце ноября к президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 52% украинцев, негативно – 19%.

      Как по данным социологов менялось положительное отношение к Зеленскому:

      • 73% – в сентябре;
      • 66% – в октябре;
      • 64% – в начале ноября;
      • 52% – в конце ноября.

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      Специалист добавляет: в первые месяцы после выборов происходит всплеск рейтингов президента среди тех, кто за него не голосовал. И именно они потом отказываются от поддержки главы государства, Но среди тех, кто голосовал за Зеленского, меньше всего разочаровавшихся в президенте. Разочарование наблюдается среди сторонников других политиков, которые еще в начале осени выражали доверие Зеленскому.

      У Зеленского ситуация с уровнем доверия неплохая. У Порошенко примерно через тот же срок после избрания уже был негативный баланс доверия, но все будет зависеть от деятельности Зеленского,
      – убежден Михаил Мищенко.

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Встреча проходит 9 декабря в Париже. В ее рамках впервые встретятся Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопрос Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

      рейтинг ЗеленськогоОтношение к президенту Зеленскому / инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Владимир Зеленский Война на Донбассе
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