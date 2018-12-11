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      Уровень годовой инфляции в Венесуэле превысил миллион процентов

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      Годовая инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов
      Годовая инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов / Фото з відкритих джерел

      Венесуэла охвачена экономическим и политическим кризисом с 2010 года. Кризис и как следствие высокая инфляция стали причиной постоянного дефицита продовольствия и медикаментов.

      Об этом сообщило издание OAN.

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      Несмотря на требования МВФ, данные об экономике Венесуэлы публикует только парламент. Правительство страны, в свою очередь, не публикует данные о финансовом состоянии государства.

      Отмечается, что темпы роста инфляции при этом замедлились. В сентябре инфляция выросла на 228 процента, в октябре – на 148 процентов, а в ноябре – на 144 процента.

      Международный валютный фонд в конце июля предупредил, что уровень инфляции в Венесуэле до конца года может составить миллион процентов, если власти не предпримут необходимые меры. Из-за рекордной инфляции сотни тысяч жителей страны недоедают, а миллионы уже покинули Венесуэлу за последние годы.

      Президента страны Николаса Мадуро также обвиняют в диктатуре, однако сам он отрицает обвинения, называя себя "скромным человеком".

      Теги: Инфляция Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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