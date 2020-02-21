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      Уровень теневой занятости в Украине самый низкий за последние 10 лет

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      В Украине самый низкий за последние 10 лет уровень теневой занятости / dt.ua

      В конце 2019 года уровень теневой занятости в Украине упал до 21%. Это самый низкий показатель за последние 10 лет.

      О том, что количество украинцев, работающих официально увеличивается, информирует Минэкономики.

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      Уровень теневой занятости в Украине в конце 2019 года упал до самого низкого за 10 лет уровня и составляет 21%,
      – говорится в сообщении.

      Количество работников и работодателей, которые заинтересованы в легализации трудовых отношений, систематически увеличивается. А от начала 2020 года работодатели заключили трудовые договоры с почти 200 тысячами работников.

      В Минэкономики добавили, что на детенизации трудовых отношений повлияли проверки Гоструда и Государственной налоговой службы. После них работодатели подали заявления на трудоустройство около 64 тысяч человек.

      Обратите внимание! Ранее министр экономики Тимофей Милованов заявил, что в Украине работают легально 12,8 миллиона человек из 28,5 миллиона. Остальные – работают неофициально или находятся на заработках.

      В Нацбанке заявили, что с теневой экономикой планируют бороться прежде всего путем развития безналичных расчетов.

      Как НБУ будет бороться с теневой экономикой:

      • вводя осуществления социальных выплат только в безналичной форме;
      • благодаря налоговым льготам;
      • путем установления торговых POS-терминалов представителями малого и среднего бизнеса;
      • дополнительно стимулируя торговцев и потребителей к проведению безналичных расчетов.

      Что такое теневая экономика?Это вся хозяйственная деятельность, которая происходит вне государственного учета и контроля. Из них не платят налоги, а следовательно, страдает бюджет страны. А "теневые" предприятия увеличивают собственные доходы.

      Скалецкая не покинула обсервацию
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Государственная налоговая служба Новости Украины Деньги Зарплата Министерство экономического развития и торговли
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