Уровень воды в украинских реках самый низкий за последние 100 лет: чем это грозит

В реках и водохранилищах Украины мало воды из-за отсутствия снега. Подобная ситуация сложилась впервые за последнее столетие. Это может негативно повлиять на украинскую экономику и сельское хозяйство.

Відсутність весняного водопілля, під час якого річки промиваються талою водою, може призвести до загального зменшення поверхневих вод, до погіршення екологічної ситуації та погіршення якості води у річках. Про це заявила Вікторія Бойко, начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС, повідомляє "Радіо Свобода".

Актуально Через аномально теплу зиму українцям можуть обмежити використання води: деталі

Які причини "зневоднення" річок в Україні

Березень і майже весь квітень пройшли теж без дощів. Коли ж був сильний вітер, то спостерігалося досить рідкісне для України явище, як пилова буря. Це, за словами фахівців, свідчить про істотну пересушеність ґрунтів в Україні вже на середину весни.

У басейні Дніпра спостерігається складна гідрологічна ситуація. Усі притоки річки мають аномально низьку водність, а приплив води до водосховищ дніпровського каскаду "є одним із найменших за період спостережень".

Гідрологи зазначають, що максимум добового припливу води до Київського водосховища сформувався на 30-31 березня величиною у 950 м3/с (норма 4200 м3/с). Це один із найнижчих максимумів за останні 100 років. Меншим був лише добовий приплив до водосховища в екстремально маловодному 1925 році – 892 м3/с.

Максимальний рівень Десни цієї весни на 74 сантиметри нижчий від найнижчої позначки, яку зафіксували у 2015 році за весь період спостереження.

У Гідрометцентрі повідомляють, що не менш складною є гідрологічна ситуація в басейнах приток Середнього Дніпра, стік яких формує бічний приплив води до решти дніпровських водосховищ – Кременчуцького, Кам’янського та Дніпровського. Показники близькі до критеріїв маловоддя.

За квітень приплив води до Дністровського водосховища передбачається на рівні 48% від норми. Найбільше страждають малі річки, потічки та струмки.

Які можуть бути наслідки для економіки

За її словами, це матиме негативні наслідки для різних секторів економіки. Для сільського господарства можуть обмежуватися обсяги води, вводитися ліміти або обмеження на водопостачання.

Бойко наголосила, що ці тенденції є довготривалими.

Цікаво! Наприкінці 2019 року більшість громадян України (84%) вважали, що зараз на Землі відбувається глобальна зміна клімату. Протилежної думки дотримувалися лише 9% опитаних, свідчить опитування Research & Branding Group. Водночас українці не завжди вважають, що глобальне потепління – це погано.

Що відомо про аномальну теплу зиму 2019 – 2020 років? Зима 2019 – 2020 років стала найтеплішою в Україні за останні понад 100 років. Крім того, погода взимку була найсухішою за останні близько 50 років.



Крім цілої низки гуманітарних ризиків, така погода може позначитися і на економічних питаннях. Зокрема, ситуація може позначитися на врожаї, що призведе до здорожчання фруктів і овочів.