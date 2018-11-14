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      Уровень заболеваемости корью в Украине продолжает оставаться тревожным

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      В течение прошлой недели корью в Украине заболели более 1,5 тысячи человек (более 500 взрослых и более 1 тысячи детей)
      В течение прошлой недели корью в Украине заболели более 1,5 тысячи человек (более 500 взрослых и более 1 тысячи детей)

      В течение последней недели, с 6 по 13 ноября, в Украине корью заболели 1682 человека, что на 35% больше, чем неделю назад.

      Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрав Украины на своей странице в Facebook.

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      Как отмечают специалисты, среди больных – 506 взрослых и 1176 детей.

      "Единственный способ остановить вспышку кори – вакцинация. Во всех областях Украины есть достаточно вакцин для плановой и усиленной иммунизации", – отмечают в центре.

      Кір, Україна, статистика, хвороба

      В то же время в ведомстве добавляют, что с начала года на 2018 года корью в Украине заболели 38 108 человек (14 609 взрослых и 23499 детей), а от осложнений кори умерли 15 человек (4 взрослых и 11 детей).

      "В 2018 году наибольший прирост заболеваемости корью наблюдался как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией является наименьшим", – сообщили в Минздраве.

      Кроме того, в Центре общественного здоровья отметили, если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, то к концу года количество больных корью может превысить максимальный для независимой Украины показатель, когда в 2006 году корью заболели 42 724 человека.

      Подробнее о кори, его симптомы и профилактику Вы можете узнать в нашем материале.

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      Теги: Новости Украины Медицина Здоровье Здоровая жизнь статистика Министерство здравоохранения Украины Инфекция Корь
      Источник: 24 канал
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