Уроженец Херсона прятал гранаты прямо в камере хранения Одесского АТБ
Источник:полиция Одесской области
Житель Херсона прятал в одесском АТБ боеприпасы. Мужчина оставил несколько гранат прямо в камере хранения. За это ему грозит тюрьма.
Задержанный – уроженец Херсона, ему 39 лет. Мужчина объяснил, что привез боеприпасы из Киевской области в Одессу, чтобы продать или обменять. Впрочем, покупателей ему найти так и не удалось.
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Как полиция узнала о тайнике с гранатами
Подозрительную сумку администрация супермаркета заметила при осмотре камер хранения. Поэтому там решили обратиться к правоохранителям. Взрывотехники, прибывшие на вызов, обнаружили гранаты РГД-5 с запалами. Полицейские менее чем за сутки смогли разыскать правонарушителя и задержать. После этого по месту его временного проживания провели обыски. Там нашли аналогичные боеприпасы.Обратите внимание! Всего у мужчины было 5 гранат. 2 из них он хранил в камере хранения Одесского супермаркета АТБ, остальные – в арендованном жилье. Боеприпасы уже отправили на экспертизу.
Что грозит уроженцу Херсона
Фигуранту объявили подозрение по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. В полиции Одесской области сообщили, что за содеянное мужчине грозит от 3 до 7 лет в тюрьме.
Боеприпасы, изъятые у задержанного / коллаж 24 канала
Другие инциденты с боеприпасами в Украине
- В конце августа в Киеве полицейские задержали мужчину с гранатой, который находился в розыске. Он показался им подозрительным и заметно нервничал во время проверки.
- На береговой линии одной из баз Кирилловки нашли тайник с боеприпасами. На пляже лежали патроны, гранаты и даже тротил. Все это передали специалистам из ГСЧС.