Уроженец Херсона прятал гранаты прямо в камере хранения Одесского АТБ

Житель Херсона прятал в одесском АТБ боеприпасы. Мужчина оставил несколько гранат прямо в камере хранения. За это ему грозит тюрьма.

Задержанный – уроженец Херсона, ему 39 лет. Мужчина объяснил, что привез боеприпасы из Киевской области в Одессу, чтобы продать или обменять. Впрочем, покупателей ему найти так и не удалось.

Читайте также Пугал покупателей магазина: под Одессой задержали мужчину с гранатой

Как полиция узнала о тайнике с гранатами

Подозрительную сумку администрация супермаркета заметила при осмотре камер хранения. Поэтому там решили обратиться к правоохранителям. Взрывотехники, прибывшие на вызов, обнаружили гранаты РГД-5 с запалами. Полицейские менее чем за сутки смогли разыскать правонарушителя и задержать. После этого по месту его временного проживания провели обыски. Там нашли аналогичные боеприпасы.

Что грозит уроженцу Херсона

Всего у мужчины было 5 гранат. 2 из них он хранил в камере хранения Одесского супермаркета АТБ, остальные – в арендованном жилье. Боеприпасы уже отправили на экспертизу.

Фигуранту объявили подозрение по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. В полиции Одесской области сообщили, что за содеянное мужчине грозит от 3 до 7 лет в тюрьме.



Боеприпасы, изъятые у задержанного / коллаж 24 канала

Другие инциденты с боеприпасами в Украине