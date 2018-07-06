Франция обыграла Уругвай и вышла в полуфинал Чемпионата мира

Сборные Уругвая и Франции в четвертьфинале определяли команду,которая продолжит борьбу на Чемпионате мира. Более успешными оказались французы.

После того, как стало известно, что за сборную Уругвая в этом матче не сыграет Эдисон Кавани, забивший два мяча в ворота сборной Португалии и вывевший свою сборную в четвертьфинал, сборная Франции оказалась явным фаворитом. Это подтвердил и матч.

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Хотя уругвайцы точнее били по воротам французов (четыре точных удара в створ против двух), однако именно двух точных выстрелов французам хватило, чтобы выйти в полуфинал. В первом случае после навеса со штрафного точно головой пробил Рафаэль Варан. Защитник опередил соперников и в прыжке дотянулся до мяча.

Стоит отметить, что за мгновение сборная Уругвая получила такой же момент. Однако Уго Льорис сумел спасти свою сборную, в прыжке дотянувшись до мяча, который летел в нижний угол ворот. До этого вратарь чуть не проглотил саранчу.

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Второй гол в матче зрители увидели уже после перерыва, автором стал Гризманн. Форвард мощно пробил из-за пределов штрафной. И мяч перед сами вратарем изменил траекторию полета. Фернандо Муслера не сумел занять позицию, чтобы как следует отбить мяч, и тот от его рук залетел в ворота.

До конца матча команды не создали моментов, чтобы еще раз отличиться. Зато на поле возникла потасовка. Спровоцировал её Мбаппе, который упал на поле после того, как сам ударился об соперника. Такое поведение не очень понравилась уругвайцам. Поэтому кроме словесной перепалки, дошло и до потасовки. Желтую карточку получил сам Мбаппе, а также Родригес.

Франция побеждает и выходит в полуфинал. Там ее соперником будет победитель пары Бразилия – Бельгия. Матч 1/2 финала состоится во вторник, 10 июля.

Уругвай – Франция 0:2

Голы: Варан, 40, Гризманн, 61