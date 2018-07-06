Уругвай – Франция: видео голов и моментов матча

Сборная Франции в ворота Уругвая на Чемпионате мира в матче четвертьфинала первый гол забила со стандарта.

Автором гола стал защитник Рафаэль Варан. Француз после подачи из штрафного в исполнении Антуана Гризминна опередил Кристиана Стуани.

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Стоит отметить, что за несколько минут сборная Уругвая могла сравнять счет в аналогичной ситуации. Вот только после удара Мартина Касереса Уго Льорис дотянулся до мяча, а после добивания мяч улетел выше ворот.

Второй гол в ворота сборной Уругвая Гризманн забил уже сам. Форвард нанес мощный удар из-за пределов штрафной, и перед самым вратарем мяч ушел влево. Фернандо Муслера сумел выбросить руки вперед, но мяч от них залетел за линию ворот.